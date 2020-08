Bekijk hier de vordering van de singel in Utrecht in de afgelopen 5 maanden

Projectorganisatie CU2030 heeft twee foto’s gepubliceerd waarop de vordering van de werkzaamheden aan de singel in Utrecht goed te zien zijn. De eerste foto is in maart van dit jaar genomen en de tweede vorige week.

Op het eerste beeld is dan ook nog geen water tussen Hoog Catharijne en het Geertebolwerk te zien. Op de tweede foto is de huidige situatie te zien, waar alleen tussen de Marga Klompébrug en Hoog Catharijne het water nog ontbreekt.

Op 12 september, dus over iets meer dan drie weken, moet het werk zijn afgerond. Dan is het ook het laatste stuk van de singel weer gevuld met water en is het mogelijk om een rondje te varen om de Utrechtse binnenstad.

Zodra het werk straks is afgerond is de singel bijna 6 kilometer lang. Met een maximumsnelheid van 4,5 kilometer duurt het ongeveer 1,5 uur om een rondje te varen. De singel is niet op alle plekken even breed. Bekijk hier een overzicht van de afmetingen.