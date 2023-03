Bekijk hier hoeveel Utrechters er verkiesbaar zijn tijdens de Waterschapsverkiezingen

Naast de Provinciale Statenverkiezingen zijn er op woensdag 15 maart de Waterschapsverkiezingen. Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen kiezen uit veertien partijen en 222 kandidaten voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarvan doen er bij twaalf partijen, in totaal 74 kandidaten mee aan de verkiezingen die wonen in de gemeente Utrecht.



Water Natuurlijk (15 van de 42) en Partij van de Arbeid (13 van de 30) hebben de meeste kandidaten die momenteel woonachtig zijn in de gemeente Utrecht. Gevolgd door de Partij voor de Dieren (11 van de 13) en AWP (11 van de 21). 50PLUS heeft 7 verkiesbare kandidaten die in de gemeente Utrecht wonen.

Tekst loopt door onder de grafiek

De partijen die de minste kandidaten hebben die in de gemeente Utrecht wonen zijn het CDA (1 van de 18), [email protected] (1 van de 10), Ondernemend Water (1 van de 7) en Belang van Nederland (BVNL) (1 van de 4). De SGP en BoerBurgerBeweging (BBB) hebben geen enkele kandidaat die in de gemeente Utrecht woonachtig is.

Van de in totaal 222 verkiesbare kandidaten, wonen er twee buiten de provincie Utrecht. Zo woont er een kandidaat van de ChristenUnie in Elst (Gelderland) en de andere kandidaat woont in Haastrecht (Zuid-Holland).