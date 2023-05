Bekijk hier waar in Utrecht wordt stilgestaan bij Dodenherdenking op 4 mei

Tijdens Nationale Dodenherdenking zijn Nederlanders om 20.00 uur twee minuten stil. Ook in Utrecht vinden herdenkingsplechtigheden plaats. De centrale herdenking is als vanouds op het Domplein, maar in alle wijken is er aandacht voor Dodenherdenking. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten in Utrecht.

Binnenstad

19.30 – 21:30 uur

De Dodenherdenking in de binnenstad begint met een stille tocht die om 19.30 uur vertrekt vanaf het Pieterskerkhof naar het Domplein. Vlak voor 20.00 uur klinkt het trompetsignaal om daarna twee minuten stilte te houden. Burgemeester Sharon Dijksma legt samen met Rietje de Haan-Kooistra (1940) de eerste krans. Haan-Kooijstra is de dochter van een Utrechts verzetsechtpaar. Tijdens de kranslegging wordt de muzikale omlijsting dit jaar verzorgd door de Koninklijke Brassband Utrecht.

Aansluitend op de kranslegging begint om 20.30 uur in de Domkerk de gratis theatervertelling ‘Mijn Onderduik’, verzorgd door Peter Hein en zijn zoon Ruben Hein. Met beeld en geluid geeft ‘Mijn Onderduik’ gezicht aan de tocht langs twaalf verschillende Utrechtse onderduikadressen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de volgende DUIC Krant staat een interview met Peter Hein.

Lombok

19.30 – 20.30 uur

In Lombok wordt op het plein voor de Antoniuskerk een herdenking verzorgd. Na de twee minuten stilte volgt een stille tocht naar het monument voor de gefusilleerde verzetsstrijders Heukels en Lans op het voormalige Jaffa-terrein. Raadslid Ilse Raaijmakers zal een krans leggen bij het monument. De 4 mei-herdenking wordt afgesloten in de Moskee Assoenna (Majellapark).

Oog in Al

19.00 – 20.15 uur

Bij het monument op het Beethovenplein in Oog in Al is een herdenkingsplechtigheid. De ceremonie begint om 19.45 uur. Raadslid Jantine Zwinkels zal samen met een bewoner uit de wijk een krans leggen. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje na te praten.

Tuindorp

19.30 – 20.15 uur

Op het Willem de Zwijgerplantsoen is er bij het monument een herdenking met toespraken en kransleggingen. Domstad Jeugdorkest zal de muziek verzorgen tijdens de plechtigheid. Wethouder Susanne Schilderman houdt een toespraak en legt samen met een bewoner uit de wijk een krans bij het monument.

Hoograven

19.30 – 20.30 uur

In Hoograven is een stille tocht vanaf het Marcuscentrum naar de bevrijdingsboom aan de Julianaweg op de hoek van ‘t Goylaan. Daar is een herdenking met een toespraak door raadslid Maarten Koning. Hij legt samen met een bewoner uit de wijk een krans.

Transwijk

19.30 – 20.30 uur

Vanaf het plein Hof van Transwijk 16 is er een wandeling naar het monument aan het Koningin Wilhelminaplein. Daar vindt de herdenking plaats, waar raadslid Meike Hellevoort samen met een wijkbewoner een krans legt.

Zuilen

19.30 – 20.30 uur

Ook Zuilen herdenkt, zoals ieder jaar, de oorlogsslachtoffers op 4 mei. Om 19.30 uur vertrekt een stille tocht vanaf de brandweerkazerne aan de Burgemeester Norbruislaan richting het monument dat in het Henny Knipschildplantsoen staat. Om 20.00 uur volgen de twee minuten stilte bij het monument. Hierna wordt het winnende gedicht voorgelezen van de gedichtenwedstrijd van de deelnemende scholen. Aansluitend is de toespraak van wethouder Linda Voortman, hierna volgt de kranslegging. Na de herdenking is in het Vorstelijk Complex de jeugdtheatervoorstelling TRUUS te zien.

Vleuten

18.45 – 20.30 uur

Voorafgaand aan de herdenking in Vleuten begint om 18.45 uur in de Willibrordkerk een herdenkingsbijeenkomst voor gewone helden in de oorlog. Aansluitend vindt de plechtigheid plaats bij het oorlogsmonument aan de Bottensteinweg. Voorafgaand aan de twee minuten stilte die om 20.00 uur ingaan, leggen wethouder Lot van Hooijdonk en een vertegenwoordiger van de Oranje Stichting Wilhelmina een krans bij het monument. De twee minuten stilte wordt afgesloten met het Wilhelmus, waarna een korte herdenkingstoespraak volgt. De aanwezigen sluiten de bijeenkomst af met een defilé langs het monument. Hierbij is er ook gelegenheid voor een individuele bloemlegging. Na afloop kunnen mensen elkaar ontmoeten en een kopje koffie of thee drinken in het pastoraal centrum Kerkestein naast de Willibrordkerk.

De Meern

19.00 – 20.30 uur

Om 19.00 uur begint in de Mariakerk aan de Pastoor Boelelaan in De Meern een herdenkingsbijeenkomst. Met medewerking van de leerlingen van de Apollo 11 School, muziekvereniging De Bazuin en zangkoor Singhet die Maere. Een van de leerlingen van de Apollo 11 School zal een gedicht voorlezen. Vervolgens vertrekt om 19.35 uur een stille tocht vanaf de Mariakerk naar het herdenkingsmonument in het Prins Willem Alexander plantsoen. Daar zal wederom een leerling van de Apollo 11 School een gedicht voorlezen. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Raadslid Margreet Ramaker zal namens de gemeente Utrecht een toespraak houden en een krans leggen. Muziekvereniging De Bazuin en Scoutinggroep Rhenova zijn ook betrokken bij deze ceremonie. Na afloop is er in buurtcentrum De Schalm gelegenheid om deze bijeenkomst samen af te sluiten.

Haarzuilens

19.45 – 20.30 uur

In Haarzuilens is een stille tocht vanaf het Kleuterkasteel naar het monument op De Brink. De herdenkingsplechtigheid en kranslegging worden gedaan door raadslid Hessel Stellinga.

Leidsche Rijn

19.45 – 20.30 uur

De plechtigheid in Leidsche Rijn wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar georganiseerd onder de perronkappen op het Berlijnplein. Om 19.45 uur begint de herdenking op het plein, met een muzikale bijdrage van het jeugdorkest Harmonie Orkest Vleuten. Daarna is een korte mededeling van Bas Meijer, voorzitter Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn.

Om 20.00 uur klinkt de taptoe om daarna twee minuten stilte te houden. Aansluitend klinkt het Wilhelmus. Vervolgens worden kransen gelegd bij het herdenkingsmonument op het Berlijnplein en komen diverse sprekers aan het woord, waaronder een jongere uit Leidsche Rijn. Daaropvolgend kunnen bezoekers bloemen hangen en neerleggen bij het monument, waarna er de mogelijkheid is tot napraten bij wijkrestaurant Venster (terrein Raum).

Fort Lunet 1

19.45 – 20.45 uur

Voor het vierde jaar op rij organiseert DUMS (De Utrechtse Muziekschool) samen met Defensie en Gemeente Utrecht een herdenking voor gevallen Utrechtse veteranen. Op het vorig jaar gerestaureerde Fort Lunet I vindt op 4 mei een plechtigheid plaats met verhalen en muziek van Utrechtse amateurmusici. Wethouder Eelco Eerenberg zal aansluitend een toespraak houden.