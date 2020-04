Belaagde motoragent Utrechtse Rivierenwijk: ‘Ook jullie wens ik een fijne Pasen’

Een motoragent die zondag in de Utrechtse Rivierenwijk met onder andere stenen werd bekogeld wenst zijn belagers ondanks alles fijne paasdagen toe. Hij zegt zich niet te laten stoppen door geweld en hoopt dat de verdachten zichzelf in de spiegel aankijken en beseffen wat ze hebben gedaan.

Bij de politie kwam zondag een melding binnen over scooteroverlast in de omgeving van de Waalstraat. Twee motoragenten die een kijkje gingen nemen zagen een motorscooter zonder kenteken die er bij het zien van de politie vandoor ging. Tijdens de achtervolging werden de agenten bekogeld door jongeren uit de buurt.

Eén van de belaagde agenten doet nu zijn verhaal op sociale media. “Ik hoop dat de helden die mijn collega motorrijder en mijzelf bekogelden, zichzelf recht in de spiegel aan kunnen kijken en beseffen dat de volgende keer dat zij of hun familieleden ons nodig hebben, ik er gewoon weer sta.”

Arrestatie

Bij het incident is een 19-jarige man gearresteerd. Hij probeerde de agent van zijn motor te trappen. “Als je dan in de ochtend op tweede paasdag aan het paasontbijt zit en beseft dat je hier ook niet had kunnen zitten, dan krijgt Pasen een hele vervelende lading.”

De politieman zegt zich niet te laten stoppen door geweld. “Dus ondanks dat jullie ons bekogelden wens ik ook jullie een fijne Pasen, of je het nu viert of niet, en besef vooral wat je een ander aandoet die 24/7 klaarstaat voor mensen die ons nodig hebben. Ook voor jou en je familie.”

Er zijn geen andere personen aangehouden. Ook de bestuurder van de gestolen motorscooter wist te ontkomen.