Beladen stikstofoverleg begonnen in Provinciehuis Utrecht

Het overleg tussen stikstofbemiddelaar Remkes, leden van het kabinet en boerenorganisaties is vrijdagochtend begonnen in het Provinciehuis Utrecht. De locatie was op voorhand bewust niet bekendgemaakt. De nodige leden van de Mobiele Eenheid rondom het provinciehuis moeten eventuele actievoerende boeren in goede banen leiden.

Verschillende vertegenwoordigers van boerenorganisaties gaan met Remkes en enkele ministers in gesprek over de plannen en de crisis die is ontstaan in het stikstofdossier.

Hoewel de locatie op voorhand geheim werd gehouden om eventuele onrust ter plekke te voorkomen gaf de aanwezigheid van de Mobiele Eenheid rondom het provinciehuis aan de Archimedeslaan al het nodige prijs. Ondertussen zijn alle gesprekspartners aangekomen op de locatie.

Hoewel de Mobiele Eenheid uit voorzorg zich heeft verzameld zijn er nog geen correcte aanwijzingen voor protestacties van boeren. Er zijn tot op heden ook geen verstoringen voor het verkeer in de omgeving van het provinciehuis.