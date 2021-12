‘Belangrijke stap’ gezet voor het nieuwe Jaarbeurspleingebouw in Utrecht

De gemeenteraad heeft op 23 december de plannen voor het nieuwe Jaarbeurspleingebouw vastgesteld. Het Jaarbeurspleingebouw moet in de komende jaren op het Jaarbeursplein verrijzen.

4.000 Utrechters praatten een jaar geleden mee over de plannen voor het te bouwen Jaarbeurspleingebouw. Een ‘architectonisch hoogstandje’ moet het gebouw worden. Op basis van onder meer de ideeën van de Utrechters is een programma opgesteld. Daarin staan ook ambities en eisen voor het gebouw.

Vlak voor de kerstdagen heeft de gemeenteraad het programma vastgesteld. Dat is een ‘belangrijke stap’, schrijft projectorganisatie CU2030. De volgende stap komt in het nieuwe jaar. Begin 2022 gaat de projectorganisatie op zoek naar een marktpartij die het gebouw gaat ontwikkelen.

Ook daar werken Utrechters zelf aan mee; het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw, dat bestaat uit zeven personen, gaat in gesprek met verschillende marktpartijen. Daarbij moeten ze het onder meer hebben over kansen en zorgen die zij tegenkwamen in eerdere gesprekken.