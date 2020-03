Belangrijke straten in Utrecht Oost komende jaren op de schop

De Voorstraat, Wittevrouwenstraat, Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat en de Maliebaan gaan allemaal aangepakt worden. Er wordt de komende tijd werk gemaakt van de doorstroming van fietsverkeer tussen het centrum van de stad en Utrecht Science Park.

Er moet veel gebeuren in de komende twee jaar aan de fietsroutes vanuit het centrum naar het oosten van de stad. “We gaan nu van de fase van plannen maken op papier, naar de fase van uitvoering: in 2020 gaat de schop écht in de grond”, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.

De doorstroming van fietsers in de stad knelt namelijk steeds meer en daarom moeten de straten snel worden verbeterd. Tegelijkertijd is er ook onderhoudswerk nodig onder de grond, bijvoorbeeld aan kabels en leidingen. Dat gaat ook gebeuren.

Er wordt gewerkt om de fietsroutes Biltstraat-Voorstraat en Nachtegaalstraat-Nobelstraat te versterken. Ook de Maliebaan wordt aangepakt zodat de zogenaamde ‘Herenroute’ (via Mariaplaats en Herenstraat) een serieus alternatief kan worden voor fietsers vanuit het centraal station naar het Utrecht Science Park.

Start van herinrichtingen

De herinrichting van verschillende Utrechtse straten in Oost en de oostzijde van het centrum begint echter bij de ingrijpende herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Daar is inmiddels begonnen aan de vervanging van gasleidingen en elektra-aansluitingen.

Vanaf april tot en met november wordt de straat verder opengebroken en heringericht. Na de herinrichtingen van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat volgen de Nachtegaalstraat, de Burgemeester Reigerstraat en de Maliebaan in 2021 en 2022.

De herinrichting van Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat (in 2021) is overigens met een jaar uitgesteld, want de vervanging van warmte- en gasleidingen zorgt voor veel verkeershinder. De herinrichting kon daarom beter later plaatsvinden.

Verkeershinder

De herinrichtingen zijn natuurlijk ook van invloed op het verkeer. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid, maar fietsers en voetgangers kunnen zonder veel hinder gebruik blijven maken van de straten – met uitzondering van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat en Lange Nieuwstraat.

De uitvoering van de verschillende straten wordt veelal voorafgegaan aan werkzaamheden door nutsbedrijven, maar de start van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden en herinrichtingen: