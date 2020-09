België en Duitsland geven Utrecht code rood vanwege hoge aantal coronagevallen

België en Duitsland hebben besloten de provincie Utrecht als risicogebied aan te duiden vanwege het hoge aantal coronagevallen. Toeristen wordt afgeraden om naar Utrecht te komen en mensen die vanuit Utrecht naar België of Duitsland reizen, moeten er rekening mee houden dat ze zich moeten laten testen of in quarantaine moeten.

Mensen die naar Duitsland reizen moeten een negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Iedereen die dat niet kan moet zich bij aankomst in Duitsland preventief laten testen. Daarna wordt gevraagd om twee weken in zelfquarantaine te gaan. De quarantaine wordt opgeheven zodra de test negatief blijkt. De regels gelden niet voor mensen die op doorreis zijn naar een ander land.

Reizigers naar België krijgen te maken met net andere maatregelen. Mensen die vanuit Utrecht naar België reizen moeten zich laten testen en twee weken in zelfquarantaine gaan. Mensen die op vakantie gaan in België moeten 48 uur voordat ze aankomen een formulier invullen als ze langer dan twee dagen in het land blijven.