Belle de Gast is de nieuwe fietsburgemeester van Utrecht: ‘Oi, oi, oi, kom die auto toch uit’

‘We’ hebben de grootste fietsenstalling van de wereld! ‘We’ zijn de enige stad in de wereld die maar liefst alle drie de grote wielerrondes, de Giro d’Italia in 2010, de Tour de France in 2015 en de Vuelta in 2022, gastvrijheid boden. ‘We’ zijn ook de stad die twee keer zoveel fietsers telt als inwoners en nergens in Nederland wordt zo massaal gefietst. Utrecht, de infrastructuur wordt zoveel mogelijk afgestemd en aangepast op de hoofdgebruikers van het verkeer. Maar volgens Belle de Gast (32), voormalig profwielrenster en in juni voor twee jaar de nieuwe fietsburgemeester van Utrecht, kan het nog veel beter.

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

Noem het woord ‘fiets’ en ze gaat los. “De fiets en het anderen leren fietsen betekent zoveel meer dan het leven dat ik vijf jaar lang had als profwielrenster bij de wielerploeg Parkhotel Valkenburg. Het staat symbool voor vrijheid, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om je te ontwikkelen en ik denk eigenlijk nog wel veel meer. Vanuit mijn rol bij Team Fiets bij SportUtrecht en als de nieuwe fietsburgemeester van Utrecht kijk ik uit naar alle mooie programma’s en projecten waar ik komende tijd bij betrokken mag zijn. En uiteraard naar het uitbouwen en verder brengen van alle nieuwe mogelijkheden en kansen in relatie tot de fiets.”

Belle de Gast is parttime werkzaam als fysiotherapeut in Almere. Daarnaast maakt ze één dag in de week deel uit van het Team Fiets bij SportUtrecht. Binnen dit team pakt ze samen met de collega’s allerlei projecten op die te maken hebben met fietsen. Dit kan zijn voorlichting geven over veilig fietsen op scholen, fietslessen geven in de verschillende wijken aan vluchtelingen of mensen die nog nooit hebben leren fietsen. “Maar ik hoop ook nieuwe projecten aan te pakken, vanuit dit team of als fietsburgemeester. Mijn plannen en doelen zijn eigenlijk simpel. Er liggen nog veel kansen. Ik zeg niet dat de fiets de oplossing is voor alles, maar de fiets draagt bijvoorbeeld zeer zeker bij aan de gezondheid door te bewegen. En als ik dan eens niet op de fiets naar mijn werk ga en weer in die file op de ring Utrecht sta denk ik: ‘Oi, oi, oi, mensen kom uit die auto en stap op de fiets’.

Met andere woorden: ook binnen het bedrijfsleven liggen er kansen; in plaats van een leaseauto een leasefiets, bijvoorbeeld. Maar ik denk ook aan de fiets als middel voor preventie binnen de zorg. Ik zie vanuit mijn professie ook wat er misgaat binnen de zorg. Ik denk dat er ook nog heel wat te winnen is bijvoorbeeld in een integratietraject tussen het zorgsysteem en verzekeraars.”

Kansen

Naast de gezondheidszorg, de preventie en de veiligheidsaspecten van het fietsen ziet De Gast ook nog veel kansen in de recreatieve kant van het fietsen. “Fietsen is gewoon ook leuk, met je vrienden, gezin of collega’s. En hier kan het bedrijfsleven ook voordeel uithalen. Wat te denken aan een leuke fietstocht voor de collega’s, of een fietsclinic. Met andere woorden er ligt werk zat voor de komende jaren. En ook als fietsburgemeester hoop ik samen met de gemeente in te spelen op de kansen die er liggen om Utrecht als fietsstad nog meer op de kaart te krijgen. En op die manier ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere steden. Dit zijn zomaar wat voorbeelden, maar er zijn echt nog meer ideeën.”

Bewogen jaren

Belle de Gast is geboren en getogen in Utrecht. Ze studeerde er economie en fysiotherapie en speelde hockey bij Kampong. Ze leerde tijdens het studentenleven in de winter skiën en in de zomermaanden zat ze op de fiets. En dat laatste deed ze steeds fanatieker, hetgeen in 2015 uitmondde in haar eerste wedstrijd: de Ronde van het Wilhelminapark. De Gast bleek talent te hebben en niet veel later tekende ze haar profcontract.

Er volgde een aantal bewogen jaren. “Ik kwam in een voor mij totaal onbekende wereld, was echt een guppy, maar heb een fantastische tijd gehad. Natuurlijk was het niet alleen feest, want ik heb ook de nodige tegenslagen en blessures gekend, maar dat hoort er allemaal bij. Ik realiseerde me ook hoe langer hoe meer dat ik in een topsportbubbel leefde waarin het maatschappelijke nut voor mij ontbrak. Ik had moeite met de absolute focus die er nodig is voor topsport. Het besluit om te stoppen is dan ook bewust genomen. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen, die ik dus zie in mijn werk bij SportUtrecht en als fietsburgemeester.”