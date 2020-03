Bellen met de Utrechtse geloofsgemeenschappen tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de geloofsgemeenschappen.

Voor veel mensen is het geloof een steunpilaar in moeilijke tijden. De coronacrisis is zo’n moeilijke tijd, maar veel evenementen van religieuze instellingen zijn afgelast en veel gebedshuizen gesloten.

“Ik weet bijna zeker dat mensen in deze periode toch wel behoefte hebben aan zingeving”, zegt Marco van der Werf, woordvoerder van de Domkerk. Dat ook de Domkerk gesloten is, is uitzonderlijk. “Wij zijn normaal een open kerk, zeven dagen per week, voor iedereen die dat wil. We hebben een tijdje geprobeerd om de kerk toch open te houden, ook voor mensen die even rust willen zoeken. Dat hebben we helaas niet heel lang vol gehouden, omdat er soms wel duizend mensen per dag komen. Dan raak je het overzicht toch een beetje kwijt.”

Socialer

Volgens Van der Werf is het moeilijk om in te schatten of mensen het nu moeilijker vinden om het geloof uit te oefenen. “Het is natuurlijk mooi om allemaal in de kerk naar verhalen te luisteren, maar het belangrijkste blijft dat je het in de praktijk brengt. Volgens mij zijn de mensen op het moment een stukje socialer aan het worden. Dat is misschien wel een geluk bij een ongeluk.”

Nu de kerk dicht is, wordt er druk geëxperimenteerd met alternatieven. “ Omdat we denken dat er behoefte aan is, hebben we gisteravond via Facebook een dienst gelivestreamd. Ik ben heel amateuristisch met mijn laptop en een microfoontje naar de kerk gegaan en heb het met de webcam gefilmd. Samen met een voorganger, een dirigent en een koster kan je zo toch met een klein gezelschap een dienst neerzetten.”

Activiteiten

Erik Jan Grunveld is coördinator van culturele activiteiten bij het joods cultureel centrum MerkAz. Hij vertelt: “Er staat voor 7 mei nog een concert van een celliste op de planning. We gaan volgende week overleggen of dat nog door kan gaan, maar ik verwacht eigenlijk van niet. Waarschijnlijk stellen we het uit tot het najaar. Op 4 mei is ieder jaar een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst die wij samen met twee moskeeën en twee kerken organiseren. Ik hoop natuurlijk dat die normaal door kan gaan, maar 4 mei is natuurlijk wel al snel.”

Ook bij de Utrechtse liberaal joodse gemeente ligt voorlopig alles stil. “We zijn de komende tijd dicht. Diensten, activiteiten en vergaderingen zijn opgeschort tot nader orde. De mensen in de gemeenschap worden wel aangespoord om elkaar te helpen waar nodig. Er is altijd al een vaste groep mensen beschikbaar. Zij helpen bijvoorbeeld in geval van nood of verdriet. Op hun wordt nu een extra groot beroep gedaan.”

Gezondheid

Voorzitter van Hindoe-gemeenschap Shri Krishna Mandir, Rob Rabinderkoemer Ramcharan, zit zelf met een griepje thuis, maar blijft er nuchter onder. “Ik ben zelf in het dagelijks leven huisarts, dus er is een kans dat ik besmet ben.” Zijn geloofsgemeenschap probeert aan zijn leden mee te geven dat je juist in deze periode voorzichtig om moet gaan met je gezondheid. “De oudere mensen uit onze gemeenschap komen een keer per week samen in een buurthuis. Zij zijn op dit moment natuurlijk extra kwetsbaar. We hebben ze goed toegesproken, om te zorgen dat ze extra gewaarschuwd zijn.”

Net zoals de meeste gebedshuizen zijn alle Hindoe Tempels in het land gesloten. Voor het thuis uitoefenen van het geloof heeft het hindoeïsme volgens Ramcharan wel een voordeel. “Hindoes hebben thuis allemaal een altaartje waar ze kunnen bidden. Ook als wij elkaar groeten schudden wij elkaar ook niet de hand, maar houden we onze handen voor ons tegen elkaar aan.”

De katholieke St. Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat is nog wel open. Daar blijven de doordeweekse vieringen gehandhaafd: van maandag tot vrijdag om 19.00 uur. De Utrechtse moskeeën hebben besloten te sluiten, maar bieden wel hulp aan hun gemeente. Neem contact op als u daar behoefte aan heeft.