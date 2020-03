Bellen met de Utrechtse horeca tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de horeca.

De horeca in Nederland en Utrecht is hard getroffen. Alle horeca moest vanaf zondag 15 maart 18.00 uur de deuren sluiten. De laatste ronde kon van het een op het andere moment worden aangekondigd om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Veel horecaondernemers zitten sindsdien met de handen in het haar door de grote onzekerheid. Hoewel het lentezonnetje doorbreekt blijven de terrassen leeg.

Erik Derksen, eigenaar van Buurten, noemt het een enorme klap. “Voor onze mensen, voor onszelf, voor de hele sector. Met Buurten hebben we net onze nieuwste zaak geopend en was er groei. Dan komt het op een heel slecht moment. We zitten volop in het terugverdienen van de investeringen en dat stagneert ineens. We hebben veel leveranciers of vaste werknemers die we moeten doorbetalen, en dat is goed, maar dat maakt het wel heel lastig allemaal.”

Behoefte

Alle vier de restaurants van Buurten zijn per direct gesloten. Misschien is het mogelijk dat restaurants zonder afhaalvergunning dat in de komende weken toch mogen verzorgen, maar dat is nog onzeker. “Ik hoop dat de gemeente welwillend is over dat soort initiatieven, maar het is ook maar de vraag of er behoefte aan is. Nu zijn we vooral aan het schakelen met onze mensen die thuis zitten en de koks zijn bezig met het menu voor de lente bijvoorbeeld. Ook wat cursussen kunnen worden gedaan.”

Emoties

De komende weken blijven de restaurants dicht en er is een kans dat het nog langer zal duren dan 6 april. Derksen, tevens voorzitter van de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland: “Ik merk dat alle horecaondernemers graag willen praten en hun verhaal willen delen. De brancheorganisatie probeert heel veel tips en voorbeelden te geven en dat helpt echt. Maar ook ik ben er wel echt emotioneel over. Je hebt vier goedlopende bedrijven en die kan je zomaar kwijtraken.”

Derksen ziet gelukkig wel goede wil bij de gemeente en hoopt dat ook vanuit de overheid daad bij woord wordt gevoegd. “We moeten echt hulp hebben. Dat zal echt nodig zijn om hier met z’n allen uit te komen en ook vanuit de gemeente is er welwillendheid. Dat is positief.”

Whakamarie

Ook voor horecaondernemer Jeffrey de Vries zijn het onzekere tijden. Hij is eigenaar van restaurant Whakamarie, en mede-eigenaar van restaurants Loaded en KANTIEN. “Het is flink behelpen op het moment, vol in de overlevingsstand. We kijken wat we wel en niet kunnen, en blijven er positief in staan. We hebben er straks nog even overleg over, maar in principe willen we gaan bezorgen om te kijken of we daar een stukje omzet mee kunnen realiseren.”

Tot die tijd zit het personeel thuis. “Afhankelijk van wat er gaat gebeuren wordt gekeken of er nog wat mensen ingezet kunnen worden, maar anders zijn we gewoon dicht en is er even niet zoveel te doen.”

Verwacht

Gezien de ontwikkelingen rondom het virus, kwam het nieuws niet geheel onverwacht. “Vorige week ben ik er rekening mee gaan houden dat er een algemene sluiting zou komen. We hebben de voorraden afgelopen weekend al leeg gekookt. Ik stond zondag met de laptop op de bar te wachten op het nieuws. Toen duidelijk werd dat we om 18.00 uur dicht moesten, hebben we de gasten gevraagd naar huis te gaan en de reserveringen afgebeld.”

Toen de restaurants dicht gingen, kwam vanuit alle kanten veel begrip. “Iedereen begrijpt het. Mensen hebben natuurlijk zelf ook allemaal het nieuws gekeken, dus in dat opzicht krijg je veel bijval. We kregen ook berichtjes via facebook van mensen die spontaan aanbieden om voor het restaurant te gaan bezorgen. Dat is natuurlijk super tof.”