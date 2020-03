Bellen met de Utrechtse scholen tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de scholen.

De basisscholen, en de middelbare en hoger onderwijsinstellingen zijn op zoek naar oplossingen om zoveel mogelijk gewoon les te geven. De basis- en middelbare scholen zijn nog altijd open voor kinderen van ouders met vitale beroepen, maar ook daar moet worden gezocht naar innovatieve manieren van lesgeven voor thuisblijvers.

Voor het basisonderwijs spreken we met Petra Sophie Jansen, verantwoordelijk voor communicatie en PR bij de katholieke scholenstichting Utrecht (KSU). “In eerste instantie hebben we gefocust op de goede opvang van de kinderen. Maandag konden ook de kinderen waarvoor nog niet directe opvang was geregeld nog op school terecht. Heel veel ouders hebben wel al iets kunnen regelen, wat heel fijn is. De vraag is nu of dat ook op lange termijn gaat lukken.”

Noodplan

Jansen zegt dat er een noodplan in de maak is om onderwijs op afstand te bieden. “Dit zal deels digitaal gaan gebeuren via de programma’s die wel al hebben en verder via schoolmaterialen die kinderen mee naar huis krijgen. De aanpak wordt per school geregeld, en wordt aangepast op het kunnen van de leerlingen. Een kind uit groep acht is natuurlijk zelfstandiger dan een kind uit groep drie.”

Terwijl op de middelbare school het St-Gregorius College druk vergaderd wordt, kan de conciërge ook melden dat de plannen voor online onderwijs onderweg zijn. “We hebben al een planning gemaakt zodat kinderen de kluisjes leeg kunnen halen. Per klas mogen een paar groepjes naar binnen. Er hangen overal al posters met informatie en we letten er natuurlijk op dat ze niet te dicht bij elkaar gaan staan.”

Vormgeven

Op de Universiteit Utrecht (UU) is gekozen om de docenten zelf te laten bepalen hoe ze het onderwijs de komende tijd vorm willen geven. Annelies Waterlander, persvoorlichter van de UU, vertelt: “De verschillen tussen een vak zoals scheikunde en filosofie zijn enorm. Daar kan je niet zomaar één oplossing voor bedenken. Het is wel de bedoeling dat iedereen zijn vakken gewoon af kan maken. Er wordt daarom gekeken naar verschillende manieren van toetsen, zoals bijvoorbeeld een paper schrijven.”

“Een van onze docenten heeft de hashtag #UUgotthis in het leven geroepen. Daarmee laten de docenten nu zien hoe ze bezig zijn met de crisis.”