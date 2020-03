Bellen met de Utrechtse sportclubs tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de sportverenigingen.

Een van de eerste maatregelen die werd genomen, was het afgelasten van de grote sportwedstrijden, maar sinds deze week zijn ook alle sportclubs gesloten en werden alle sportevenementen afgelast.

Net naast het Julianapark is boksschool Jimmy’s Gym gevestigd. Jimmy vertelt over wat het voor hem betekent: “95% van de activiteiten kan worden opgeschort. Boksen is een contactsport en dat kan natuurlijk niet meer. We proberen over te gaan op buitentrainingen. Zo kan je alsnog een hele leuke circuit- of conditietraining doen. Op die manier proberen we een beetje actief te blijven.”

Evenementen

Alle evenementen zijn stilgelegd. “Ook bij boksen worden iedere maand wel wedstrijden gehouden, maar je kunt op het moment ook niets organiseren. Er is weinig zekerheid. De clubs houden aan dit soort evenementen vaak een leuk extraatje over, maar dat is nu even voorbij.”

“Mijn grootste angst is dat mensen tijdelijk hun contributie op gaan zeggen. Dan wordt het echt vervelend. Maar vooralsnog, is het gewoon nog even aanpoten. Om in bokstermen te spreken: kin achter je schouder en dekking hoog.”

Esports

Een vorm van sport die wel door kan gaan is esports. Utrechter Victor Goossens richtte twintig jaar geleden Team Liquid op, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste esports bedrijven ter wereld.

Hij vertelt dat ook zijn branche is geraakt door de crisis: “Normaal zijn de grote toernooien in stadions gevuld met live publiek. Dat zijn de evenementen waar de fans naartoe leven. Er worden ook veel online toernooien gehouden, dan wordt er vanuit huis gespeeld, maar die krijgen altijd minder aandacht.”

Kijkcijfers

“De toernooien die normaal in stadions zouden zijn, worden nu naar online verplaatst. De spelers spelen dus gewoon vanuit huis”, vertelt Goossens. “De eerste rondes van een groot Counter-Strike toernooi konden gisteren zo gewoon doorgaan, en braken zelfs kijkcijferrecords. Moeilijke tijden bieden voor sommige bedrijven ook altijd kansen.”

Hij vervolgt: “Kijkcijfers zijn natuurlijk wel maar één kant van het verhaal. Net zoals andere clubs in andere sporten zijn wij als bedrijf afhankelijk van sponsors. Die krijgen nu een zware klap te verduren.”

FC Utrecht

Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht, vertelt welke maatregelen de voetbalclub heeft genomen. “Bij FC Utrecht werken we eigenlijk allemaal vanuit huis. Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld de mensen die de grasmat onderhouden. Natuurlijk zorgen zij er wel weer voor dat ze genoeg sociale afstand nemen, en eigenlijk altijd in hun eentje zijn. De fanshop was gisteren nog open, maar er komt op het moment eigenlijk helemaal niemand. Dus we hebben besloten die te sluiten, online zijn we natuurlijk open.”

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat ook de spelers van het eerste elftal niet meer collectief kunnen trainen. “De medische en technische staf hebben voor iedere speler een methode bedacht waarmee ze thuis hun programma kunnen blijven draaien. Er is ook dagelijks contact met de KNVB en de Eredivisie, om op die manier te overleggen hoe je spelers fit kunt houden.” De grootste uitdaging is om wedstrijdfit te blijven. “We kunnen nu natuurlijk niet met elkaar trainen. Iemand kan conditioneel fit zijn, dat is iets anders dan wedstrijdfit. Dat wordt je als je weer samen op het veld staat, in trainingen.”

FC Utrecht Helpt

“De club vervult ook een maatschappelijke rol binnen de stad. We willen natuurlijk mooi voetbal neerzetten, maar houden ons ook bezig met het brengen van maatschappelijke initiatieven. In deze periode neemt de voetbalkant iets af, daardoor komt de maatschappelijke kant juist meer naar voren. Dinsdag lanceerden we FC Utrecht Helpt. Dat is een soort marktplaats waar mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Mensen kunnen elkaar bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen of een kaartje sturen.”

Een mooie boodschap op een enorm spandoek van medewerkers en fans van @fcutrecht voor de vuilnismannen en –vrouwen en alle andere collega’s die onze stad schoon, heel en veilig houden: ‘Bedankt allemaal, voor ons zijn jullie cruciaal!’ 😍 💚 #helden #trots #utrecht pic.twitter.com/qXvC4r1N9i — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 19, 2020



“Voor heel veel mensen is dit natuurlijk een verschrikkelijke periode. Als club proberen we er alles aan te doen om mensen te steunen en afleiding te bieden, vanuit het hart. De spandoeken van supporters vind ik daarnaast waanzinnig, daar word ik als Utrechter heel erg blij van.”