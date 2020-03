Bellen met de Utrechtse ziekenhuizen tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de ziekenhuizen.

De drie ziekenhuizen in Utrecht – het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en het Diakonessenhuis – hebben alle drie maatregelen getroffen om het virus te bestrijden en de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Arian Kuil, woordvoerder van het Diakonessenhuis vertelt: “Op dit moment zijn alle niet noodzakelijke behandelingen en operaties uitgesteld. Het gaan dan wel alleen om behandelingen en operaties waarbij sprake is van een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus.” Dit besluit is zondag genomen, toen het kabinet met nieuwe maatregelen kwam. Hoe veel mensen geraakt worden door dit besluit kan Kuil nog niet zeggen.

Hij merkt wel dat er veel vragen zijn over het virus en de behandelingen in het ziekenhuis. In het Diakonessenhuis is eerder bij meerdere patiënten het coronavirus geconstateerd. “We hebben een liveblog gemaakt waarin we iedereen zo goed mogelijk informeren.”

Verschillende scenario’s

Het UMC Utrecht merkt ook dat de druk langzaam toeneemt op het ziekenhuis. Woordvoerder Sietzke Vermeulen zegt daarover: “In het UMC Utrecht worden de afspraken en behandelingen gefaseerd afgebouwd, we kunnen nu alles nog goed aan maar we spelen vast in op de verwachte drukte.” In het UMC liggen geen patiënten met het coronavirus: “Maar we verwachten wel dat die gaan komen.” Net zoals in de andere ziekenhuizen blijft de spoedeisende hulp altijd open.

Vermeulen vertelt verder: “We bereiden ons nu voor op meerdere scenario’s. Heel Nederland maakt zich natuurlijk zorgen. Wij krijgen dan ook een hoop vragen. Voor algemene vragen verwijzen wij door naar het landelijke telefoonnummer, maar we hebben voor onze eigen patiënten ook een helpdesk ingericht.”

Het St. Antonius Ziekenhuis besloot afgelopen vrijdag al dat afspraken uitgesteld of mogelijk vervangen worden. “Patiënten voor wie dit geldt, worden van tevoren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door”, is te lezen op de website. Het ziekenhuis merkt ook dat de druk langzaam toeneemt. Daarnaast zijn twee medewerkers van het ziekenhuis positief getest op het coronavirus. Die zitten nu in thuisisolatie.