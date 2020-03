Bellen met de Utrechtse zorginstellingen tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de zorginstellingen.

Donderdagavond kondigde het kabinet aan dat verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer een bewoner in de stervensfase zit.

Trudy Prins, commissievoorzitter langdurige zorg bij zorginstelling de Rijnhoven, vertelt: “Het is een hele rare situatie. Alles wat vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Bij ons wonen mensen op hoge leeftijd en die zijn vaak al ziek. Het risico van corona is voor onze bewoners echt heel groot.”

Bij de Rijnhoven woont men in groepen van zes mensen. “Als een iemand besmet raakt, kan je ervan uitgaan dat iedereen het krijgt. Het stoppen van bezoek is geen fijne maatregel, maar het virus in een woning zal nog veel erger zijn.”

Bezoek wordt vanaf vrijdag niet meer toegelaten. “Dat is écht niet fijn. Voor veel mensen wordt de dag leuk als kinderen en kleinkinderen langskomen.” Normaal wordt er samen gewandeld en taart gegeten in het restaurant, maar dat gebeurt allemaal niet meer. Een oplossing is om veel te beeldbellen of kleinschalige activiteiten te regelen. “Het is een hele uitdaging om dat te organiseren en het vergt veel creativiteit. Zo proberen we het toch een beetje aangenaam te houden.”

Thuiszorg

Ook in de thuiszorg wordt veel met kwetsbare mensen gewerkt, dus moet ook daar iedereen goed op de hoogte zijn van de situatie. “Sinds afgelopen donderdag zijn we alleen nog maar bezig met het coronavirus”, zegt Christopher Mannessen, teamleider bij thuiszorg Hart voor Nederland. “We geven trainingen aan medewerkers over hoe zij ermee om moeten gaan. Daarnaast scherpen we protocollen aan en nemen we waar mogelijk maatregelen.”

Zo wordt er bijvoorbeeld extra nagedacht over de planning van de thuisbezoeken. “Cliënten met griep proberen we zoveel mogelijk aan het einde van de routes te bezoeken, om het verdere contact met andere cliënten te beperken. Het kost veel tijd om dat soort dingen allemaal neer te zetten.We maken dus lange uren, maar doen ook ons uiterste best om het personeel fit te houden.”

Ook moeten cliënten worden geïnformeerd over de situatie. Er zijn veel vragen, angstige cliënten en mensen die er juist nuchter onder blijven. “Ik merk de laatste dag dat de rust weer een beetje is teruggekeerd.”

Voorraden

Aan hygiënemiddelen is een tekort. “We zijn op zoek naar wat we kunnen krijgen. Als het goed is komen er morgen mondkapjes binnen. Schorten zijn er al niet meer, en de voorraad handalcohol neem snel af. De groothandels zijn leeg, zij kunnen niets meer leveren. We kijken of we op plekken dingen over kunnen kopen, bij schildersbedrijven bijvoorbeeld, maar ook dat gaat moeizaam.”

Jeugdzorg

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland moet ook de werkwijze flink aanpassen. Jacques Happe, hoofd communicatie, vertelt hoe de situatie ook op de jeugd invloed kan hebben. “Als kinderen al in een gespannen thuissituatie zitten, helpt het natuurlijk niet als ze door factoren van buitenaf nog dichter op elkaar moeten leven.”

“Het grootste deel van onze medewerkers werkt zoveel mogelijk thuis, maar soms moeten we op huisbezoek bij een onveilige situatie. De werknemers hebben al desinfecterende gel en handschoenen, maar we zijn het er nog niet helemaal over eens of ze ook een mondkapje op moeten. Mocht het RIVM dat aangeven, dan volgen we dat natuurlijk op.”

De zorg blijft staan

“Er wordt door iedereen hard gewerkt. In tijden van crisis zie je pas wat de zorg echt betekent voor de samenleving”, aldus Prins. Dat de zorg nu veel lof krijgt, doet volgens haar wat met de instelling. “In het verleden is er wel eens kritiek geweest op de zorg. Nu zie je dat wanneer de hele maatschappij omvalt, de zorg blijft staan. Het is een nare aanleiding, maar wel een gelegenheid om eindelijk te zien wat de sector daadwerkelijk waard is.”