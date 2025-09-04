Belofte maakt schuld: Lubach tapt bier voor nieuwe studenten Duits aan Universiteit Utrecht

De opleiding Duits aan de Universiteit Utrecht gaat stoppen wegens te weinig animo. Zonde, vond Arjen Lubach, en dus deed hij afgelopen april in zijn talkshow een belofte: als er zich tien studenten inschrijven voor de opleiding, krijgen ze tijdens de UITweek gratis bier van zijn tv-programma. Maandag kwam hij zijn belofte na en opende hij de tap in café De Stadsgenoot, de stamkroeg van de studievereniging Aufschwung.

In april uitte Lubach zijn zorgen over het bericht van de Universiteit Utrecht (UU), waarin staat dat studenten in september 2026 niet meer kunnen beginnen aan de bacheloropleiding. In de aflevering zegt Lubach: “Ik vond dat zorgwekkend, want de Duitse cultuur is prachtig. […] Voor onze economie is het belangrijk dat genoeg mensen Duits kunnen”.

Genoeg animo?

Vorig studiejaar meldden zich maar vier nieuwe studenten. Dit jaar beginnen er twintig nieuwe studenten aan de studie Duitse taal en cultuur aan de UU. “Goed nieuws voor Nederland, slecht nieuws voor RTL”, zegt Arjen Lubach woensdag 3 september in zijn talkshow. In de reportage die volgt verschijnt hij achter de bar van het café, waarna het bier rijkelijk vloeit.

Alhoewel het doel van minimaal tien nieuwe studenten is gehaald, blijft dit jaar voorlopig het laatste jaar dat studenten aan de opleiding in Utrecht kunnen beginnen, laat UU-hoogleraar Ewout van der Knaap aan DUIC weten. Volgens Van der Knaap laat de groei in het aantal aanmeldingen zien dat er nog genoeg animo voor het vakgebied is. De studie Duitse taal en cultuur wordt vanaf volgend studiejaar onderdeel van een nieuwe bachelor. In deze bachelor zal ook de Franse en Italiaanse taal worden toegevoegd, aangezien die talen eveneens niet meer beschikbaar zullen zijn als losse bachelor. Hoe die bachelor er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.