Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Er op en er over’

Tegen Excelsior kon FC Utrecht zich geen puntverlies permitteren. Immers, we willen mee strijden in de top. Sparta uit was een uitglijder. Dat is meer dan genoeg. De volle Galgenwaard, ging er weer 100% achter staan. Jans heeft zijn roulerende systeem toegepast. Het duo Viergever/Van der Hoorn werd uit elkaar getrokken. Didden mocht in plaats van Viergever. Dat was wel even wennen. Karouani was er gelukkig nog bij. Er doen veel geruchten de ronde over hem. Min in de spits en Haller op de bank.

De eerste 15 minuten gaf FC Utrecht aan dat ze de drie punten in de Galgenwaard wilden houden. Een paar speldenprikjes. Wel kwamen we na 20 minuten goed weg. Geen hands van een speler van Excelsior, maar wel het fluitsignaal van scheidsrechter Kooy. Daar zwijnde FC Utrecht. Excelsior kwam goed in de wedstrijd. Maar dan het gouden wapen van Utrecht. Een corner en bam. Rodrqiuez met de 1 – 0. Dat is geen toeval meer. Even daar voor de zeventiende minuut. Ik bekeek het scorebord. En ja, het meisje Lisa. Waar gaat het naar toe met Nederland?

Karouani weer met een hoekschop, Rodriguez trof geen doel. Net voor rust een prima loopactie van Min en weer Karouani met de assist. 2 – 0! In de tweede helft is Excelsior redelijk de baas. Maar daar was Karouani weer met zijn volgende assist. Jensen met de 3 – 0. Het was gedaan. Dit kon Excelsior niet meer goed maken. Dan ook nog het debuut van de 17-jarige Van Ommeren. Leuk voor hem en een verdienstelijk debuut. Nog een foutje van Barkas en daar was de 4 -1.

We kunnen ons donderdag opmaken voor een mooie apotheose. In wederom een volledig uitverkochte Galgenwaard. Aanstaande donderdag komt HSK Zrinjski in de Galgenwaard op bezoek. FC Utrecht heeft vier dagen de tijd om de genadeklap voor te bereiden. Ik ben echt benieuwd wie Jans nu op gaat stellen. Natuurlijk, een 0 – 2 overwinning in de zak doet wonderen. Maar onderschatten kon weleens verkeerd aflopen. Daarom zeg ik, Min in de basis en vooral Jensen. Zij hebben een neusje voor goals. Er op en er over.

Dan volgt de groepsfase. Wat ik begreep, vier thuis- en vier uitduels. Aangaande de thuisduels is het wellicht een optie om passe-partouts aan te bieden aan de seizoenkaarthouders. De kans dat die de deur uit vliegen is levensgroot. Aangaande de uitwedstrijden kon het nog wel een dingetje worden. Zeker als het aantrekkelijke tegenstanders worden. Dan kunnen er zo maar weer 2 a 3000 fans af reizen. Niet onlogisch na het 6 jaar te hebben moeten missen, en ook gezien de geweldige reizen naar Moldavië en vooral Zwitserland.

Ben ook heel benieuwd hoe de FC Utrecht organisatie de acht extra wedstrijden gaat managen. Het is nogal wat. Na donderdag nog een uitwedstrijd in Zwolle. Dan gelukkig even op de rem. Althans, niet voor de wedstrijdorganisatie. Vrijdag is immers de loting die digitaal zal plaatsvinden. Dan kan het regelen beginnen. Maar ook voor ons. Zodra de definitieve speelsteden en tijden bekend zijn, gaan we los. Nog vier mooie avonturen tegemoet. Dan kan het baile, baile weer beginnen!