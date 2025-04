Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Op het scherpst van de snede’

Tegen Go Ahead hadden we vooraf ingezet op een gelijkspel. Dit had met name te maken met het thuispubliek en een prima spelend Go Ahead. Het iconische stadion is wat we een pareltje noemen.

Gelegen in een volksbuurt. FC Utrecht kwam redelijk uit de startblokken. Maar na iets meer dan een kwartier stond de 2-0 al op het scorebord. Daarna was het helemaal gedaan met FC Utrecht.

Herpakken

Pas even voor rust, herpakte FC Utrecht zich. Het gedrag van EI Karouani, is uiterst vreemd. Wat denkt hij wel. Is een prima back maar als je faalt, ga je er vanaf. Gênant om te zien hoe hij zich als prof gedroeg.

Niet veel later was de stand weer gelijk. Cathline en Rodriquez. We gingen met 2-2 de rust in. Dat zou vertrouwen moeten geven. Het spel golft op en neer. Veel bijzonders gebeurde er niet. Barkas weer top. Haller ook weer naar de bank. Hoe jammer ook, maar het zit er voor Haller niet in. Uiteindelijk tevreden met een punt.

Aanstaande zondag

Nu op naar de Galgenwaard aanstaande zondag. Helaas,12.15 uur. FC Groningen. Spelen eigenlijk geen rol meer. De drie punten moeten in de Galgenwaard blijven. Dan blijft nog veel mogelijk.

Sharon

Ik kan er niet omheen. De vete tussen Sharon Dijksma en de beide Supportersverenigingen. Op het scherpst van de snede. Zelden heb ik zo’n discussie meegemaakt. Maar ik heb alle respect en waardering voor de twee voormannen Christan van der Mark en Teun Den Hartog.

In uitgebreide epistels fileren ze de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Tevens bied Sharon ze van repliek. Bestuurders, je kan ze nooit vertrouwen. Is iets wit dan is het in hun optiek zwart.

Collectief straffen

Dat Sharon niet de essentie wil snappen van het collectief straffen van 22.000 supporters, geeft te denken. Straf de daders. Niet de onschuldigen. Verdachtmakingen naar Van Der Mark en Den Hartog, zijn tendentieus. Vrijwilligers die tientallen uren per week hun ziel en zaligheid in de schaal werpen, verdienen lof.

De demo in de binnenstad van Utrecht enkele maanden terug, liet zien dat de fans het zat zijn. “Tegen collectieve straffen.” Een vlekkeloos verlopen demonstratie. Ook Frans van Seumeren was er bij. Het huidige sentiment aangaande het openbaar bestuur is op zijn zachtst gezegd, slecht. En dat is niet vreemd, als je de berichten leest.

Slecht signaal

Zelf vanuit het stadhuis geeft de afdeling openbare orde en veiligheid het slechtste signaal af. Dan later excuses maken heeft geen pas. De boodschap was immers al duidelijk genoeg. Aanstaande zondag, dan is het er op en er over.

We komen steeds dichter bij een groot feest. De vete zal nog wel even doormodderen. Bestuurders willen immers altijd het gelijk aan hun zijde. Christian en Teun geven niet op. Ik steun ze bij deze van harte!