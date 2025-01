Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Op naar de eindstreep’

Voor de zekerheid waren we extra vroeg vertrokken naar de Kuip. Dit om de lange rijen bij de kaart controle te voorkomen. Zo kon het gebeuren dat we al drie kwartier voor aanvang in het stadion zaten. Vak Z2. Daar zijn ze gewend om te staan. Voor ons prima.

Jans had voor een naar achter leunend FC Utrecht gekozen. Er gebeurde het eerste kwartier niet veel bijzonders. Wel in de zeventiende minuut. Daar kwamen we goed weg. Het was een teken voor Feyenoord om een tandje bij te zetten. Maar ook FC Utrecht.

Toornstra er op rechts van door, en Min liet zien waarom hij plaats gaat maken voor Haller. Het had de 0 – 1 moeten zijn. Gimenez vroeg om een penalty naar een knappe redding van Brouwer. We gingen met 0 – 0 de rust in. We vroegen ons af wanneer Haller er in zou komen.

Na de afgekeurde goal van Gimenez, Cathline bracht Feyenoord bijna op de 1 – 0. Onnodig balverlies. Verder is hij een verademing om te zien. Wat effectiever en FC Utrecht zal ook van hem nog heel veel plezier beleven. Rond de zestigste minuut kwam daar dan Haller voor Min. Jans gunde Min netjes zijn minuten. Prima. Maar het is niet goed genoeg op dit moment.

En let wel, binnen twee minuten de 0 – 1. Een prima goal van Vesterlund. Dat is geen toeval. Vijf minuten een ongenaakbare Haller die Trauner te kakken zette. Niet de minste verdediger. Cathline met buiten kantje rechts op Aaronson en zie daar, de 0 – 2. Tien minuten later Haller zelf met de 0 – 3. Maar helaas buitenspel.

De VAR deed ook nog even mee. Penalty voor Feyenoord en prompt de 1 – 2. Het billenknijpen is begonnen. Brouwer excelleert. Een waardige vervanger voor Barkas. Wel jammer dat Nijhuis even vergat om ook FC Utrecht een penalty te geven. Iqbal een doel kans ontnomen op onreglementaire wijze.

FC Utrecht nam de punten mee uit de Kuip. Ook daar zitten bedroevend veel supporters die het debuut van Haller luister bij zetten. Ze schreeuwde hem een nog ergere ziekte toe die hij heeft overwonnen. Veertig plussers. De kankers vlogen ons om de oren. Wat een mafketels!

We lieten het maar rusten. Het was een smet op de wedstrijd voor ons. Aanstaande woensdag op naar Waalwijk. Ik wil er wel een treetje Cola Light op zetten dat Haller in de basis zal starten.