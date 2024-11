Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Opbouwen van achteruit’

Op weg naar Rotterdam hielden we rekening met forse vertraging. Dit in verband met diverse omleidingen. Het viel uiteindelijk erg mee. Op zoek naar een parkeerplaats, kwamen we terecht op de…. Barkasstraat. Daar stond onze auto goed. Al lopend naar het Kasteel viel de enorme drukte op.

Een uitverkocht huis op het altijd gezellige Spangen. In ons vak nog meer combi ontduikers. Met interesse keken we naar de spitspositie. Dit keer Ohio. Het was merkbaar dat Sparta het schok effect zocht na het wegsturen van de hoofdtrainer. Sparta had de overhand. Maar het was FC Utrecht die de score opende. De bal valt voor de voeten van Jensen en daar was de 0 -1. Een meevaller. Dat moest het team goed doen. Maar het hield allemaal niet over.

Het opbouwen van achteruit door FC Utrecht en Sparta leverde weinig tot niets op. Een trend, maar oer en oer vervelend voor het publiek. Zeker, het levert soms komische taferelen op, maar ik hoop dat ze er morgen mee stoppen. Het komt het voetbal niet ten goede. Bozdogan werd tussendoor ook nog even uit de wedstrijd geschopt. Froulo nam zijn plaats in.

Tekst loopt door onder de foto

Ohio zocht naar zijn vorm. De rust kwam als geroepen. Kon Jans de boel op scherp zetten. En dat was nodig. Het was een vlakke eerste helft van FC Utrecht. Booth kwam de tweede helft. Ook hij zoekt nog naar de goede vorm. Over het algemeen kabbelde de wedstrijd voort. Erg matig allemaal. Tot Van Der Kust in de fout ging. Rood.

FC Utrecht profiteerde optimaal tegen tien man. Rodriquez met de 0 – 2. En even later Aaronson met de 0 – 3. Sparta kreeg nog een penalty en maakte er 1 – 3 van. Van Der Hoorn met de 1 – 4. Een ruime overwinning in een wederom matige wedstrijd. Ik dacht even terug aan de wedstrijd in Lisse. Prima geregeld daar overigens, maar FC Utrecht speelde daar ook niet florissant. Een B team? Ik denk het niet. Alle posities zijn uitstekend bezet. Ik ben wel van mening dat er in de spits veel meer scorend vermogen moet komen. Onze topscorer heeft vier doelpunten gemaakt. En is geen echte spits.

Aanstaande vrijdag komt Heracles Almelo naar een bijna volle Galgenwaard. Mocht FC Utrecht winnen, dan komen we op twee punten van de gedoodverfde kampioen PSV. Voor even, maar toch. En met Ajax op bezoek in Enschede, kon het weleens een mooi weekend worden voor FC Utrecht. En dan ook nog een inhaalduel tegen Ajax te goed. Voor de beker hebben we het ook getroffen. AFC uit in Amsterdam. AFC is een echte serieuze top amateurclub. Dat zal daar zeker geen eenvoudige klus worden. Ik adviseer Jans om met de sterkst mogelijke opstelling te beginnen.

Een dingetje kan nog wel worden, de FC Utrecht supporters. Hoeveel mogen er komen. Wat zal de vervoerwijze worden? Of heeft Femke Halsema een onaangename verrassing in het vooruitschiet? Ik merk dat meer en meer FC Utrecht fans de uit- en thuiswedstrijden bezoeken. En dat is ook logisch gezien de stand en het bekerprogramma. FC Utrecht is op de goede weg. Zachtjes aan denk ik dat het verstandig zou zijn om te kijken naar de mogelijkheden van een extra scorende spits in de winterstop. De huidige spitsen zijn van goede wil en geven wat ze kunnen. Maar om mee te doen met de hoofdprijzen, is nog meer kwaliteit nodig. Het zou het verschil kunnen maken tussen top 4 of top 5 t/m 8.

De komende weken nog 7 wedstrijden tot de winterstop. Daar zitten op papier een paar mindere broeders bij. De winterstop in op plaats 3. Het kan. Dan doorpakken het nieuwe jaar. Het kan alleen maar beter! Zonder het oeverloos opbouwen van achteruit. Er komen tevens weer halve seizoenkaarten beschikbaar. Dus sla uw slag voor 5 december en onder de kerstboom.