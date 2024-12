Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Lesje in effectiviteit’

Koud terug van een paar dagen hoppen op de Berlijnse Kerstmarkten, waren we op tijd voor FC Utrecht – GoAhead. Binnen 5 minuten was het al raak. Niet voor FC Utrecht, maar voor GoAhead.

Onhoudbaar voor Barkas. Dat viel tegen. FC Utrecht had het spel niet onder controle. Toen plots een rode kaart voor de doelpuntenmaker van GoAhead; Zwaar gestraft, maar voor FC Utrecht een zegen. 80 minuten elf tegen tien.

Drie minuten na de rode kaart komt Rodriquez met de 1 – 1. We gingen er eens goed voor zitten. Cathline ging als de brandweer. Maar geen goal. GoAhead probeerde van alles om de wedstrijd dood te verklaren. Ook de ballenjongens wisten er geen raad mee. Met 1 – 1 de rust in.

Scorende spits

FC Utrecht probeert het wel en zucht en steunt. Kansen waren er, maar ook vandaag weer het probleem van geen scorende spits. Min liep er een beetje moedeloos bij. Er ging ook weinig goed bij hem. Ohio kwam voor Min. Niet veel later de 1 – 2 voor GoAhead! Kinderlijk eenvoudig en effectief. Minuten later zelfs de 1 – 3. Maar gelukkig was het buitenspel.

We leefden nog, maar dat was van korte duur. Een kwartier voor tijd de 1 – 3. Amateuristisch verdedigd. De niet-aanwezige fans van GoAhead waanden zich in droomland; Wij treurden. Weg is de tweede plek, en bovendien geen aansluiting bij het verliezende PSV. Maar twee minuten voor tijd dan toch Blake met de 2 – 3! We keken naar de vierde official.

Blessuretijd

We dachten aan 10 minuten blessure tijd. Het werden er 5. Op hoop van zegen dan maar. Er moet gezegd worden: FC Utrecht bleef gas geven. Toch blijft het overduidelijk: We missen een killer van een spits. Haller verpietert bij Leganes in Spanje. Wellicht dat Zuidam een vis uit kan gooien. Haller is namelijk een garantie op doelpunten.

GoAhead had ondertussen de trekker over kunnen halen, maar ze faalden. En dan Blake in de allerlaatste minuut met de 3 – 3. We liggen nog op schema. Ik voorspelde 7 punten uit de laatste drie wedstrijden. Almere uit, GoAhead thuis en Fortuna thuis. Tegen Fortuna dient wel uit een ander vaatje getapt te worden. Maar eerst nog woensdag uit naar AFC. Door in de beker is een must. We gaan het zien en beleven. Het kan spoken aan de Maurice Ravellaan.