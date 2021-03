Bergingswerkzaamheden gecrashte tram Uithoflijn in volle gang Foto's: Bas van Setten

De berging van de tram die dinsdagochtend betrokken was bij een ongeluk op de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht is nog in volle gang. Het voertuig staat nog dwars over de weg en momenteel wordt het ontspoorde deel opgetakeld.

De berging van de tram die dinsdagochtend betrokken was bij een ongeluk op de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht is nog in volle gang. Het voertuig staat nog dwars over de weg en momenteel wordt het ontspoorde deel opgetakeld. Hoelang het duurt voordat de Laan van Maarschalkerweerd weer wordt vrijgegeven is nog niet bekend. Het lijkt erop dat eerst de verongelukte tram wordt weggehaald en daarna de overige herstelwerkzaamheden beginnen. Bij het ongeluk is volgens vervoersbedrijf U-OV ook de bovenleiding zwaar beschadigd geraakt. Deze zal eerst hersteld moeten worden voordat er weer trams over het traject kunnen rijden. Tekst loopt door onder afbeelding Jumbo Dinsdagochtend raakte een tram die over de Uithoflijn reed betrokken bij een ongeval met een bestelbus van supermarktketen Jumbo. Hoe het ongeluk kon plaatsvinden is nog niet duidelijk. Het gebeurde bij een plek waar de tram de weg oversteekt. Er zijn geen gewonden gevallen bij het ongeluk. Wel is uit voorzorg een traumahelikopter uitgerukt, maar deze kon halverwege weer rechtsomkeert maken. Gekoppelde berichten Tram Uithoflijn ontspoord op Laan van Maarschalkerweerd; geen gewonden Op de Uithoflijn is vanochtend rond 11.00 uur een tram ontspoord. De tram staat geschaard… Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!