Bert van Steeg wordt nieuwe fractievoorzitter van CDA Utrecht

Bert van Steeg wordt vanaf 17 december de nieuwe fractievoorzitter van CDA Utrecht. Hij neemt die rol over van Sander van Waveren, die begin december aankondigde dat hij na tien jaar afscheid neemt van de Utrechtse gemeenteraad.

Van Steeg was de afgelopen twee jaar al actief als commissielid en is daarom geen onbekende voor de gemeenteraad. Hij woont met zijn gezin in Hoograven en werkt voor Detailhandel Nederland.

Van Steeg neemt het inhoudelijke werkpakket van Van Waveren over en zegt zin te hebben om als raadslid aan de slag te gaan. “Gezien mijn jarenlange betrokkenheid bij de stad en het CDA past de rol van fractievoorzitter goed bij mij. Ik kijk ernaar uit om samen met Jantine Zwinkels het CDA in de raad te vertegenwoordigen en zet mij graag in voor een stad op mensenmaat.”

Zwinkels

Ook Jantine Zwinkels kijkt uit naar de samenwerking met Van Steeg. “Na een superfijne samenwerking met Sander ga ik nu met veel plezier aan de slag met Bert. De politiek is nu eenmaal een wereld van komen en gaan”, zegt Zwinkels.

“We beschikken als partij gelukkig over goede mensen die het stokje van elkaar kunnen overnemen. Zelf blijf ik mij onverminderd inzetten, zoals collega-raadsleden en inwoners van mij mogen verwachten. Ik zie het namelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar ik ook zeker mijn steentje aan zal bijdragen.”

Nieuwkomers

CDA Utrecht verwelkomt nog drie andere nieuwkomers. Tjerk Koekoek is toegetreden als commissielid en Merel Rotman gaat aan de slag als fractiemedewerker. Verder zal Hessel Stellinga, de nummer zes op de lijst, volgens het CDA meer betrokken raken.