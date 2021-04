Beschonken automobilist met ongeldig rijbewijs knalt op paal na achtervolging in Utrecht

Een automobilist raasde zaterdagavond met hoge snelheid voorbij een snelheidscontrole aan de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Er ontstond daarna een korte achtervolging en toen de bestuurder uiteindelijk werd gearresteerd bleek onder andere dat de man had gedronken en een ongeldig rijbewijs had. Zijn auto is in beslag genomen.

Op de Einsteindreef geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De automobilist reed echter ruim het dubbele. Toen de politie de bestuurder wilde aanspreken ontstond er een achtervolging.

Deze was van korte duur. De wegpiraat knalde tijdens zijn vluchtpoging op een paaltje aan de Van Eimerenstraat bij het Julianapark en ging er daarna te voet vandoor. Hij had zich verstopt achter een geparkeerde auto en kon daarna worden aangehouden.

Dronten

Het gaat om een 25-jarige man uit Dronten. Hij bleek een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben. Daarnaast had hij ook te veel gedronken en sloeg een drugstest positief aan.

Er is tegen de man een proces verbaal opgemaakt voor het verlaten plaats ongeval, het negeren van een stopteken en het overtreden van de avondklok. “Vanwege de ernstige verkeersovertredingen is zijn voertuig in beslag genomen”, aldus de politie.