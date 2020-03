Beschonken automobilist met rijontzegging rijdt 180 km/h op A12 bij Utrecht

Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij beschonken met 180 kilometer per uur over de A12 bij Utrecht reed. Even daarvoor had de man al een rijontzegging gekregen.

Agenten van de politie Vleuten-De Meern hadden de man aan de kant gezet. Uit een ademanalyse bleek dat hij ruim twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Hij kreeg daarom een rijontzegging. “Het maakt mij allemaal niets uit jongens”, zou de man gezegd hebben tegen de politie.

De agenten vertrouwden de zaak niet en besloten de man van een afstand in de gaten te houden. Het voorgevoel bleek te kloppen want de beschonken bestuurder stapte weer in zijn voertuig en ging ervandoor.

Volgens de politie ‘scheurde’ hij met 180 kilometer per uur over de A12. De man is weer aan de kant gezet en dit keer is zijn rijbewijs ingevorderd en zijn auto in beslag genomen.