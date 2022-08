Beschonken bestuurder raast over Nobelstraat in Utrecht en negeert stopteken

Een beginnend bestuurder die te veel had gedronken haalde afgelopen nacht gevaarlijke capriolen uit op de Nobelstraat in het centrum van Utrecht. Toen agenten hem een stopteken gaven, ging hij ervandoor. Op de Kardinaal de Jongweg werd de automobilist alsnog aan de kant gezet.

Agenten zagen afgelopen nacht een voertuig met hoge snelheid over de Nobelstraat rijden. De bestuurder haalde daarbij ook nog eens een andere auto in. Het was op dat moment erg druk in de straat. “Wij gaven direct een stopteken met de hand en gingen half op de rijbaan staan. De bestuurder keek ons aan en gaf nog meer gas bij”, schrijft de politie op sociale media.

Ondanks dat de agenten alleen een fiets bij zich hadden, besloten ze toch de achtervolging in te zetten. Tot de Blauwkapelseweg hadden zij de wegpiraat in het vizier, maar daarna wist de bestuurder te ontkomen.

Laconiek

Meerdere eenheden waren ondertussen gealarmeerd. Op de Kardinaal de Jongweg zagen andere agenten de man weer rijden en zij gaven hem wederom een stopteken. Dit keer koos de automobilist eieren voor zijn geld.

“De bestuurder reageerde direct heel bijdehand, laconiek en vond het allemaal maar onzin dat wij hem staande hielden”, aldus de politie. Uit de blaastest bleek dat de beginnend bestuurder ook nog eens te veel had gedronken. Het rijbewijs werd ingevorderd en de man kreeg ook meerdere bekeuringen.