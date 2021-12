Beschonken scooterrijder slaat op de vlucht na ongeval met stadsbus in centrum Utrecht

Een scooterrijder sloeg vrijdagavond op de vlucht nadat hij op de Lucasbrug in Utrecht in botsing kwam met een stadsbus. Toen de bestuurder even later werd aangehouden bleek hij onder invloed van alcohol.

Nadat het ongeluk had plaatsgevonden en zowel de bestuurder van de scooter als de bijrijder op de vlucht sloegen, zette een oplettende getuigen de achtervolging in. De scooterrijder werd niet veel later even verderop aangehouden in het park bij het Lucasbolwerk.

Na controle bleek dat de bestuurder niet lang zijn rijbewijs had. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol. Uit de ademanalyse op het politiebureau bleek dat hij ruim tien keer de toegestane hoeveelheid had gedronken.

Geluk

Het rijbewijs van de scooterrijder is ingevorderd en ook is een proces-verbaal opgemaakt voor het verlaten van de plek van het ongeval en het rijden onder invloed.

De politie zegt tot slot dat de opzittenden van de scooter geluk hebben gehad. “Gezien de schade aan de lijnbus en de scooter van de bestuurder, hebben de bestuurder en zijn vriend erg veel geluk gehad. Dit had veel erger kunnen aflopen.”