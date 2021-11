Besluit is genomen: 3.200 woningen in Beurskwartier, huizen Croeselaan tegen de vlakte

Na een flink debat op donderdag in de gemeenteraad is het besluit gevallen; er komen duizenden woningen in het Beurskwartier. Een meerderheid van de raad stemde voor het plan. De grote discussie ging vooral over een rijtje sociale huurwoningen aan de Croeselaan. Die gaan tegen de vlakte, en daar is niet iedereen blij mee.

Er wordt al jaren gesproken over de sloop van enkele tientallen sociale huurwoningen aan de Croeselaan. De panden moeten wijken om het gehele plan voor het gebied mogelijk te maken, de ruimte en de groen die door de sloop ontstaan zouden nodig zijn voor de bouw van de vele nieuwe woningen. De sloop is volgens het college nodig voor een goed stedenbouwkundig-plan. Althans, dat is het idee van het college en een deel van de raad en daarmee een politieke keuze. Anderen menen dat het rijtje huizen prima kan blijven staan.

Beurskwartier

Na alle grote verbouwingen bij station Utrecht Centraal aan de kant van de historische binnenstad gaat de komende jaren de Jaarbeurszijde een grote transformatie ondergaan. Er wordt nu al gebouwd aan enkele torens en het gebied krijgt nog veel meer ontwikkelingen. Er is straks ruimte voor tussen de 4000 en 5000 mensen om te wonen in het Beurskwartier. 35 procent van de huizen worden sociaal en 25 procent vallen in het middensegment. Ook komen er werkplekken voor duizenden mensen en voorzieningen voor cultuur, recreatie en uitgaan. Ook groen mag niet ontbreken.

Maar laat nou net een park ingetekend zijn op de plek waar nu nog een rijtje sociale huurwoningen staan. Die moeten dus verdwijnen. De bewoners krijgen een vervangend en gelijkwaardig huis in hetzelfde gebied.

Reactie PvdA

PvdA-raadslid Rick van der Zweth maakte zich gisteren hard voor de bewoners en de woningen: “Het is een kapitale fout om ze te slopen. Het zijn prima en betaalbare woningen. Er is een sterke sociale samenhang tussen de bewoners. Die moeten wijken voor een parkje en voor het grote geld. Ik baal enorm van dat besluit.” De sloop van het rijtje huizen was voor de PvdA dan ook reden om tegen het gehele plan te stemmen. DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor de Vrijheid, PvdA en de SP stemden ook tegen.

Reactie GroenLinks

GroenLinks meent dat de sloop van de woningen een moeilijk besluit was, maar stemde wel voor omdat het gehele plan zorgt voor vele duizenden huizen. Raadslid Floor de Koning: “De woningnood in Utrecht is gigantisch, dus hebben deze 3.200 woningen in hartje stad, waarvan maar liefst 1.100 sociale huur, heel hard nodig. Natuurlijk is dat een bittere pil voor de bewoners van de 31 panden die daarvoor gesloopt moeten worden en voor ons ook een ontzettend moeilijk besluit. Maar als die woningen behouden zouden blijven, kunnen er veel minder woningen gebouwd worden. Dat kunnen we ons niet permitteren. Natuurlijk gaan we alleen akkoord als er uitermate zorgvuldig wordt omgegaan met de huidige bewoners. Zij krijgen een nieuwe woning aan de overkant van de straat en we hebben vandaag een breed gedragen motie ingediend om ervoor te zorgen dat hun huurprijzen gelijk blijven na hun verhuizing”. CDA, ChristenUnie, D66, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter en de VVD stemden ook voor het plan.