Besluit over toekomst Ledig Erf duurt nog even: gemeente doet verder onderzoek

Het definitieve plan om het Ledig Erf in Utrecht in te richten als plein voor voetgangers en fietsers laten nog even op zich wachten. De nieuwe inrichting van het gebied betekent dat op verschillende plekken geen doorgaand autoverkeer meer kan komen. De gemeente Utrecht wil hier nog verder onderzoek naar doen.

Omwonenden konden afgelopen tijd reageren op zes varianten voor de zogenoemde Zuidpoort, het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat. Dat gebeurde met een online enquête, gesprekken met betrokkenen en een gesprek met een klankbordgroep. In totaal reageerden 3.000 mensen op de enquête.

Van die mensen koos 56 procent voor een variant waarbij het Ledig Erf autoluw wordt. Ook uitten omwonenden hun zorgen over het drukker worden van andere wegen en de gevolgen voor bestemmingsverkeer in de buurten rondom de Zuidpoort. Andere belangrijke aandachtspunten zijn volgens hen verblijfskwaliteit, groen, veiligheid en fietsen.

Meer ruimte

Gisteravond vroegen D66, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) om twee varianten van de inrichtingsplannen verder uit te werken. Het gaat om variant één en vier.

Variant vier heeft de voorkeur van het Utrechtse college. Daarbij is er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk vanaf de singel langs het Ledig Erf. Bij de eerste variant wordt het Ledig Erf auto-arm als fietsstraat. Auto’s mogen in dit plan weer linksaf van de Vondellaan naar de Bleekstraat.

Betere besluitvorming

De Utrechtse fracties willen dat er in ieder geval nog gekeken wordt naar de haalbaarheid van een fietsstraat op het Ledig Erf, de mogelijkheden tot een leefbaardere Balijelaan en de effecten van mogelijk extra verkeer op onder meer ’t Goylaan en de Waalstraat.

De gemeenteraad verwacht dat er door een verdere uitwerking uiteindelijk beter besloten kan worden, menen de Utrechtse fracties. De wethouder was het hiermee eens en stemde dan ook in met het verzoek om de varianten “nog een slag verder te brengen voordat de ultieme keuze hier in de raad volgt.”