Bestelbus in de kreukels nadat tractor uit de bocht vliegt in Utrecht

Een tractorchauffeur had mogelijk een bocht aan de Van Deventerlaan in Utrecht verkeerd ingeschat, waardoor de oplegger kantelde en op een geparkeerde bestelbus terechtkwam. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeval.

“Het is toch even schrikken als je met je trekker en oplegger de bocht uitvliegt”, schrijft de politie op sociale media. Op foto’s is te zien dat de cabine van de bestelbus helemaal in de kreukels ligt. “Gelukkig zaten daar geen mensen in want dan hadden we een hele andere casus gehad.”

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend in het Utrechtse Papendorp. De bestuurder van de tractor is gehoord voor het, volgens de politie, ‘gevaar en/of hinder veroorzaken op de weg’.