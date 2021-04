Bestrating rond standbeeld de Haas in centrum Utrecht krijgt weer het originele driehoekpatroon Foto: Chantal Spaan

Een deel van de Neude in Utrecht wordt momenteel opnieuw bestraat. Het is niet zo dat de klinkers per se aan vervanging toe waren, maar het patroon moet worden aangepast. Vorig jaar werden de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heringericht. Zo is er onder andere rood asfalt gelegd en is er meer ruimte voor voetgangers gekomen. Op de kop van de Voorstraat staat het standbeeld de Haas. Bij het originele ontwerp lag een driehoek van bestrating rond het beeld. Dat wordt nu ook gedaan. Deze driehoek loopt voor een deel over de Neude en het fietspad dat over het plein loopt. Vanaf de busbaan moet daarvoor ongeveer 12 meter van de Neude opnieuw worden bestraat. Verkeer Tijdens de werkzaamheden, die vorige week al zijn begonnen, hoeft het verkeer niet om te rijden. Ook de woningen en winkels blijven bereikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om alles in goede banen te leiden. Doordeweeks begint het werk om 07.00 uur en dat gaat door tot 17.00 uur. Bij uitzonderingen kan het zijn dat de vaklieden twee uur langer doorwerken. Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden in de eerste week van mei afgerond.

