Bestrijding eikenprocessierups in Utrecht gaat weer beginnen

De bestrijding van de eikenprocessierups gaat op veel plekken in Utrecht bijna weer van start. Vanaf 14 april gaat de gemeente op tal van plekken het beestje – dat ernstige huidirritaties kan veroorzaken – aanpakken.

De eikenprocessierups is op steeds meer plekken in Utrecht aanwezig. Dat is vervelend want het diertje veroorzaakt in de lente- en zomermaanden overlast door het afscheiden van brandharen die jeuk en klachten aan de huid, ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Vorig jaar waren er ruim 1200 meldingen van bewoners over de rups.

Bacterie

De gemeente is al jaren bezig om de eikenprocessierups te bestrijden en daar worden verschillende middelen voor ingezet. Vorig jaar werd er zo’n 250.000 euro uitgegeven. Ook dit jaar gaat er weer flink ingezet worden op bestrijding.

Vanaf 14 april gaat de gemeente op verschillende plekken de rups bestrijden met het natuurlijke bestrijdingsmiddel XenTari. Deze bacterie scheidt een gif af dat bij insecten en hun larven het darmkanaal aantast. XenTari is wel nadelig voor oppervlaktewater. Daar waar de eiken bij water staan, gebruikt de gemeente Nematoden. Dit zijn kleine wormpjes, die de natuurlijke vijand van de rups zijn.

Via deze kaart is te zien waar de gemeente actief is met de bestrijding en welk middel gebruikt wordt. Naast de bovengenoemde middelen hangen bij sommige bomen ook vogelhuisjes om vogels aan te trekken die de eikenprocessierups opeten.