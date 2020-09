Bestrijding ratten in Julianapark kostte vorig jaar 52.000 euro

Eerder dit jaar kwamen de vele tientallen kippen en hanen in het Utrechtse Julianapark in het nieuws en nu moeten de ratten het ontgelden. Althans, de dieren moesten het vooral vorig jaar ontgelden toen er voor 52.000 euro aan bestrijdingsmiddelen is ingezet. Het heeft volgens de gemeente effect gehad, want er zijn een stuk minder ratten.

De Partij voor de Dieren was een aantal weken geleden in het park en zag daar meerdere rattenvallen staat. Ze vroegen de gemeente hoe erg de overlast was en waarom er gebruikt werd gemaakt van deze ‘extreem dieronvriendelijke’ vallen.

EKO1000

In het Julianapark was in 2018 overlast van ratten. Er waren zoveel van deze dieren dat preventie en klemmen niet meer afdoende waren. Daarom besloot de gemeente zogenoemde EKO1000 rattenvallen in te zetten.

Deze vallen, waar de ratten inkruipen en in een vloeistof doodgaan, werden op verschillende plekken in het park geplaatst. Ze lijken effect te hebben gehad want de rattenpopulatie is sterk afgenomen. Er zat wel een flink prijskaartje aan vast, het kostte de gemeente 52.000 euro in 2019. Dat is zelfs meer dan de reguliere 45.000 euro die normaal voor een jaar gebruikt wordt om ratten en wespen in de hele stad te bestrijden.

De gemeenteraad had echter eenmalig 75.000 euro extra beschikbaar gesteld om de bestrijding van de rattenoverlast in de stad een impuls te geven.

Preventie

De vallen in het park zijn begin dit jaar verwijderd, de lege kasten staan er nog wel. De Partij voor de Dieren ziet de vallen ook niet graag terugkomen en vindt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in preventie. Zo zouden bezoekers geen voedsel moeten achterlaten voor de aanwezige kippen en hanen. De gemeente is het hiermee eens. Eerder dit jaar startte de gemeente ook de campagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’ om rattenoverlast in de stad te verminderen en te voorkomen.