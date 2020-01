Bestuur Utrechtse alFitrah-moskee voor de rechter

Het bestuur van de Utrechtse alFitrah-moskee moet donderdag voor de rechter verschijnen. De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de financiering van de moskee eist inzage in financiële stukken, maar alFitrah weigert mee te werken. Dat meldt het AD.

De krant heeft gesproken met CDA’er en commissievoorzitter Michel Rog. Hij bevestigt de stap naar de rechter, maar wil verder niets kwijt over het lopende onderzoek. Rog zegt in februari meer duidelijkheid te geven.

De Tweede Kamercommissie doet onderzoek naar de financiering van Nederlandse moskeeën. Er wordt specifiek gekeken naar geldstromen vanuit ‘onvrije landen’. De commissie eist inzage in financiële documenten van de alFitrah-moskee, maar het gebedshuis weigert deze te overhandigen. Met een rechtsgang wil de commissie inzage in de stukken afdwingen.

Huurachterstand

In 2017 kampte alFitrah met een huurachterstand op het pand in Overvecht. Een dag nadat de rechter besloot dat de moskee ontruimd moest worden werd de achterstallige huur betaald plus 1,8 miljoen euro om het pand te kopen. Waar dat geld precies vandaan kwam was niet duidelijk. Niet lang daarna deed de FIOD een inval bij de moskee.

Later kwam de Utrechtse moskee nog een keer slecht in het nieuws. Vorig jaar verscheen een rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarin stond dat dat polygamie bij alFitrah als normaal wordt gezien, leerlingen zich dienen af te wenden van alles wat niet islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd.