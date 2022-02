Bestuurder die doorreed bij kettingbotsing Vleuten meldt zich

De bestuurder die gisteren op de Utrechtse Heuvelrug in Vleuterweide een kettingbotsing veroorzaakte en daarna doorreed, heeft zich alsnog bij de politie gemeld. Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 17.00 uur toen de bestuurder met zijn auto op de verkeerde weghelft terechtkwam en daar twee auto’s aanreed.

Na de botsing reed de bestuurder door, maar later meldde de automobilist zich dus toch bij de politie. Bij de doorrijder in de auto zaten nog een volwassene en twee kinderen, deze zijn bij het bureau nagekeken door de ambulancepersoneel.

Ook alle andere betrokkenen bij het ongeluk zijn ter plekke nagekeken. Een van hen is lichtgewond geraakt maar mocht na controle ook weer naar huis.

Naar de rijvaardigheid van de bestuurder is een vorderingsprocedure opgestart, waarmee bepaald wordt of deze nog veilig aan het verkeer kan deelnemen.

