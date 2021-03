Bestuurder Jumbo-bus die botste met tram Uithoflijn reed door rood

De 23-jarige bestuurder van de Jumbo-bestelbus die dinsdag betrokken was bij een ongeluk met de Uithoflijn was reed door rood. Eerder vandaag zei de politie nog dat de bestuurder onder invloed was, maar nu blijkt dat mogelijk niet te kloppen.



Dinsdagochtend raakte een tram die over de Uithoflijn reed betrokken bij een ongeval met een bestelbus van supermarktketen Jumbo. De tram ontspoorde hierdoor en de schade was dan ook groot. Niemand raakte gewond.

Direct na het ongeluk is een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Zowel de bestuurder van de bestelbus als de chauffeur van de tram zijn voor het afleggen van een verklaring meegenomen naar het politiebureau.

Eerder zei dat de politie dat de bestuurder onder invloed was ten tijde van het ongeval. Nu zegt de politie dat onderzoek hier nog uitsluitsel over moet geven. De bestuurder van de Jumbo-bus kreeg in ieder geval een proces-verbaal voor het negeren van het rode verkeerslicht.