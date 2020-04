Bestuurder rijdt 128 km/h op Marnixlaan en raakt auto en rijbewijs kwijt Archieffoto

Een bestuurder is vrijdagavond zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijtgeraakt nadat hij met 128 kilometer per uur over de Marnixlaan in Utrecht reed. Daarnaast is de wegpiraat aangemeld voor een cursus bij het CBR.