Betaald parkeren in heel Utrecht? Meerdere agenten zijn tegen plan

Het plan om betaald parkeren in heel Utrecht in te voeren maakt de nodige tongen los. Tijdens een inspraakavond op het stadskantoor lieten meerdere agenten weten geen voorstander te zijn van het plan. Ook verschillende zorg- en sportorganisaties trokken aan de bel.

In de hele gemeente Utrecht moet men een gedeelte van de dag gaan betalen om te parkeren. Van polder Rijnenburg, bedrijventerrein Lage Weide tot en met Overvecht. Dat is het plan van het huidige college. Het plan is om in de komende jaren elk jaar bij zo’n 10.000 adressen betaald parkeren in te voeren.

Het college doet dit omdat de ruimte schaars is in Utrecht en geparkeerde auto’s veel ruimte in beslag nemen. Daarom zou het logisch zijn dat de gebruikers er ook voor gaan betalen. Sowieso ziet het college graag dat er minder auto’s komen. Iets wat nog niet lukt want het autobezit neemt in Utrecht al jaren toe. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden en de ruimte rechtvaardiger verdeeld worden.

Het plan van het gemeentebestuur levert echter de nodige reacties op. Er kwamen meer dan duizend inspraakreacties binnen. Dinsdagavond was er ruimte in het stadskantoor om in te spreken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Politie

Onder meer verschillende politieagenten lieten weten niet te willen betalen voor parkeren. “Ik ben de wijkagent van Lombok en Nieuw-Engeland in de gemeente Utrecht. […] Ongelofelijk dat er voor politie collega’s geen uitzondering gemaakt kan worden. Als deze regel er komt, ga ik de ‘gemeente’ Utrecht verlaten.” Een andere politiemedewerker liet weten: “Het moet mogelijk gemaakt worden dat wetshandhavers die dag en nacht hun ziel en zaligheid, inzetten om de stad Utrecht veilig te houden ontzien worden van betaald parkeren.”

Volgens een woordvoerder van de politie zouden meerdere agenten overwegen te stoppen met werken in Utrecht als ze moeten gaan betalen om te parkeren. Vanwege onder meer onregelmatige diensten zouden veel politiemedewerkers lastig met het OV kunnen reizen, maar ook veiligheid zou daarbij een rol spelen.

Ook verschillende sportorganisaties uitten hun zorgen over het plan. “De introductie van betaald parkeren komt op een moeilijk moment voor de sport, het is steeds moeilijker om vrijwilligers in de sport te werven en vast te houden. Juist ook mensen met een kleinere portemonnee zullen geraakt worden in de mogelijkheden om te kunnen sporten. En kwetsbare verenigingen zullen nog verder in de problemen komen.”

Zorg- en welzijnsinstellingen lieten gezamenlijk weten: “Vanuit het perspectief van duurzaamheid is dit een logische keuze, maar vanuit het perspectief van ons werkgeverschap in de zorg- en welzijnssector baart ons dat grote zorgen. In de huidige tijd is het al een hele uitdaging om voldoende personeel in zorg en welzijn aan te trekken en te behouden voor de stad.”

Voorstanders

Naast kritische geluiden zijn er uiteraard ook partijen die voordelen zien van betaald parkeren. Zo noemde de Fietsersbond de nadelen van autoparkeerplaatsen voor fietsers en lieten meerdere betrokkenen weten dat betaald parkeren kan helpen tegen parkeertoerisme.

Het plan van het college moet nog in de gemeenteraad verder besproken worden, waarna er uiteindelijk over gestemd gaat worden.