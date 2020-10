Betere behandeling voor honden en katten met kanker in Utrecht

Voor honden en katten met kanker is nu in Utrecht een efficiëntere behandeling mogelijk. Bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren wordt gewerkt met nieuwe apparatuur waardoor de zieke dieren minder vaak bestraald hoeven te worden.

Net als bij mensen is kanker ook bij dieren doodsoorzaak nummer één. En ook dieren met kanker worden behandeld met bestraling. Deze behandelmethode is echter wel een stuk zwaarder voor dieren dan dat het voor mensen is.

Honden en katten moeten bijvoorbeeld onder narcose worden gebracht om te zorgen dat ze stil blijven liggen. Daarnaast moeten dieren relatief vaak worden bestraald.

Vijftig jaar ervaring

Met de komst van de nieuwe lineaire versneller – die met hulp van het UMC Utrecht is geïnstalleerd – zijn minder bestralingen nodig. Voorheen kreeg een hond of kat met bijvoorbeeld een hersentumor nog gemiddeld zestien bestralingen. Nu zijn dat er tien en in de toekomst worden het er wellicht nog minder.

De medewerkers van Dierengeneeskunde worden bijgestaan door laboraten van het UMC. “Het UMC Utrecht heeft al meer dan vijftig jaar ervaring met lineaire versnellers. Onze kennis zetten we niet alleen graag in voor de behandeling van mensen met kanker, maar ook voor dieren met kanker”, aldus Robbert Tersteeg, hoofd oncologische radiotherapie bij het UMC.