Betwiste arken kunnen voorlopig in Industriehaven in Utrecht blijven liggen

De woonarken ofwel bedrijfsboten die in de Industriehaven in Utrecht liggen, kunnen daar voorlopig blijven liggen. Dat heeft de Raad van State bepaald tijdens een spoedprocedure. De gemeente Utrecht wil dat ze vertrekken omdat ze er illegaal zouden liggen. De rechter heeft bepaald dat de arken er in ieder geval kunnen blijven liggen tot de uitspraak in de normale uitgebreide procedure bij de rechtbank er is.

Het verhaal over de voormalige Zandpadboten die nu liggen in de Industriehaven in Utrecht kent een lange geschiedenis. DUIC schreef er al eens uitgebreid over. De gemeente meent dat de woonarken er illegaal liggen, de eigenaresse meent dat ze toestemming heeft om in de Industriehaven te liggen met haar bedrijfsboten. De voormalige Zandpadboten liggen er al sinds 2020. In die tijd is de eigenaar de boten ook gaan verhuren via Airbnb.

Juridische procedures

De gemeente startte een traject om de boten weg te krijgen. Vorige maand deed de rechtbank uitspraak over de kwestie. De gemeente kreeg gelijk op alle punten. De rechter meent dat de gemeente Utrecht zorgvuldig is geweest en dat de eigenaar de regels heeft overtreden. Maar daarmee is de kwestie nog niet beslecht. De eigenaresse is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Dan rest de vraag of de boten binnenkort al weg moeten, of dat er gewacht kan worden op de uitspraak in hoger beroep. Die uitspraak kan maanden, zo niet een jaar, op zich laten wachten.

De Raad van State heeft dat op verzoek van de eigenaar van de boten via een spoedprocedure – ook wel een kortgeding – bekeken en meent dat de boten tot die tijd kunnen blijven liggen. Het belang van de eigenaar van de boten weegt zwaarder dan het belang van de gemeente. De rechter zegt onder meer dat er de afgelopen jaren geen veiligheidsproblemen zijn geweest en dat daarentegen de verwijdering van de boten grote gevolgen heeft voor de eigenaresse.

Opmerking: Arken, boten, woonboten, bedrijfsboten, woonarken, Zandpadboten, er worden verschillende termen gebruikt. Ook de afgelopen jaren, al sinds ze nog gebruikt werden op het Zandpad, worden er verschillende benamingen gebruikt voor deze bouwwerken. Recent spreekt de gemeente over woonarken, op Airbnb staan ze omschreven als woonboten. In de media zijn de afgelopen jaren allerlei termen voorbijgekomen. Omdat de specifieke aanduiding onderdeel is van de rechtszaak – de eigenaar zegt dat het bedrijfsboten zijn en er daarom andere regels gelden – plaatsen wij deze verduidelijking.