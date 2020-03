Bevolkingsgroei van Utrecht: De uitdagingen van een groeiende stad

Steeds meer mensen willen in Utrecht wonen. De stad heeft nu 352.000 inwoners, maar de verwachting is dat het er over vijf jaar meer dan 400.000 zijn. Een groeiende stad brengt voordelen, maar ook uitdagingen met zich mee. Niet alleen de infrastructuur komt onder druk te staan. Ook sociale voorzieningen moeten worden aangepast aan de verwachte groei. Zo zullen er scholen moeten worden bijgebouwd en kan er druk komen te staan op tandartsen en huisartsen.

Burgemeester Jan van Zanen uitte eind december zijn zorgen over de aanhoudende groei van Utrecht. “Ik zit erover in of iedereen het kan blijven bijbenen”, zei hij toen over de snelheid waarmee de stad verandert. Aan het begin van deze eeuw telde de stad Utrecht iets meer dan 233.000 inwoners. Dat aantal is in de afgelopen twintig jaar dus met 120.000 toegenomen en zal de komende twintig jaar verder stijgen, tot meer dan 454.000 in 2040. De gemeente verwacht de grootste groei al in de komende jaren. Tussen 2023 en 2026 komen er elk jaar 10.000 Utrechters bij. Hoewel Utrecht voor veel mensen al vol voelt, is de bevolkingsdichtheid in de stad een stuk lager dan in steden als Den Haag, Amsterdam en Haarlem. In 2040 zullen er ongeveer 4500 mensen op een vierkante kilometer wonen. Dat aantal is Amsterdam al lang voorbij.

Femke Daalhuizen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat een stad alleen hard groeit als de gemeente, corporaties en projectontwikkelaars dat toestaan. “De gemeente kan groei begeleiden, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwbouw. Het is logisch dat de gemeente dat doet, omdat anders de prijzen van bestaande huizen worden opgestuwd. Als er geen huizen worden gebouwd, worden nieuwkomers gedwongen in de regio rondom de stad te gaan wonen”, legt Daalhuizen uit. Bevolkingsgroei gaat samen met plannen voor woningbouw. De gemeente wil in de komende twintig jaar minimaal 47.000 woningen bouwen in Utrecht. In de jaren dat het inwoneraantal het hardst groeit, komen er ook de meeste woningen bij. De plekken waar die nieuwe huizen komen, zijn al grotendeels bekend. Zo komen ze in het Beurskwartier en Leidsche Rijn, maar ook op oude bedrijventerrein zoals de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek en Wisselspoor.

Zuidwest

Alle Utrechtse wijken gaan groeien, maar vooral Utrecht Zuidwest krijgt er veel inwoners bij. Zuidwest wordt volgens de voorspelling van de gemeente met 62.000 inwoners namelijk de grootste wijk van de stad. Dat komt vooral door de Merwedekanaalzone, die door de gemeente bij Zuidwest wordt gerekend. In 2040 moeten in Zuidwest 10.000 nieuwe huizen staan. Met nieuwe inwoners neemt ook de druk op voorzieningen toe. Volgens Daalhuizen hangen die gevolgen voor een deel af van de leeftijd van de nieuwe inwoners. “Als de gemeente weet in welke levensfase de inwoners zitten die erbij gaan komen, kan ze inschatten op welke voorzieningen de druk toeneemt”, zegt ze. “Als er veel kinderen bij komen, moet je iets doen aan het scholenaanbod. Als het aantal ouderen toeneemt, moet je kijken naar de zorgvoorzieningen en als het juist jonge werkenden zijn, neemt de vraag naar horeca en vrijetijdsbesteding toe. De overheid kan dat voor een deel sturen met het type woningen dat ze aanbiedt.”

Een aantal cijfers op een rij

De bevolking van de stad Utrecht groeit de komende twintig jaar van 352.941 tot 454.731 inwoners

De wijk Zuidwest groeit met 23.840 inwoners en wordt in 2040 de grootste wijk van Utrecht. Er wonen dan meer dan 62.000 mensen

Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 65-plus groeit het hardst, tot 61.500 in 2040

De nieuwbouwgebieden Leeuwesteyn en Groenewoud groeien van 635 bewoners nu tot 8.300 in 2030

De wijk Binnenstad heeft de grootste relatieve groei. Het inwoneraantal groeit er tussen nu en 2040 met 64 procent. Dat komt vooral door woningbouw in het Beurskwartier en herontwikkeling van het Stationsgebied

Vleuten-De Meern maakt de kleinste relatieve groei door; 6 procent tot 2040

De gemeente verwacht dat vooral het aantal kinderen en het aantal ouderen gaat toenemen. Dat betekent dat ook relatief jonge wijken als Leidsche Rijn over twintig jaar veel bewoners van 65 jaar of ouder zullen hebben. Van Zanen wees er al op dat het voor ouderen veel moeilijker kan zijn om mobiel te blijven in de groeiende stad. Volgens Daalhuizen kan de gemeente er zelf mede voor zorgen dat de groei ouderen niet hard treft. “Vooral in nieuwbouwwijken kan goed rekening gehouden worden met ouderen, bijvoorbeeld door extra brede fietspaden aan te leggen. Ouderen vallen dan minder snel als ze een beetje slingeren. Daarnaast kan een gemeente zorgen dat ouderen op sociaal gebied mee kunnen blijven doen, bijvoorbeeld door in nieuwbouwwijken waar ouderen komen te wonen ontmoetingsplekken, zoals een bibliotheek met een passend cursusaanbod, te maken.”

Ouderenhubs

Daalhuizen denkt dat Utrecht nog een slag kan maken om ouderen tegemoet te komen. In Amsterdam en Den Haag wordt al gewerkt met een speciaal programma. Bij het maken van beleid wordt daardoor extra rekening gehouden met de positie van ouderen. Ook Rotterdam is er al mee bezig. De gemeente heeft zogenoemde ‘ouderenhubs’; wijken waar veel ouderen wonen zijn daar ook op ingericht. “Het hele gebied wordt geschikt gemaakt voor langdurig zelfstandig wonen, bijvoorbeeld met ouderensteunpunt en door afspraken te maken met de aanbieders van openbaar vervoer. Ouderen kunnen dan in dat soort wijken wonen, zonder dat ze hun bewegingsvrijheid hoeven in te leveren.”