Bevrijdingsfestival en andere evenementen; dit is er te doen op Bevrijdingsdag in Utrecht

Het is vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag en dat betekent dat Nederland op deze dag de vrijheid viert. Ook in Utrecht wordt Bevrijdingsdag gevierd. Naast het grote bevrijdingsfestival in Park Transwijk zijn er nog genoeg andere activiteiten. Hieronder een overzicht van wat er op 5 mei allemaal te doen is in Utrecht.

Bevrijdingsfestival Utrecht

Het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk is al jaren een begrip in Utrecht. Jaarlijks komen er tussen de 37.000 en 45.000 mensen op het evenement af waarmee de bevrijding van Nederland in 1945 gevierd wordt. Met optredens van onder andere Nielson, BENR, Tusky en Tabanka wordt deze dag weer een feestje. De Utrechtse zangeres en Ambassadeur van de Vrijheid MEAU staat ook op het podium, net zoals Snelle die samen met zijn De Lieve Jongens Band optreedt.

Het festivalterrein gaat om 12.30 uur open en de ingang ligt aan de kant van de rotonde Europaplein. Goed om te realiseren; eigen eten en drinken, flesjes, bekers, paraplu’s, honden en softdrugs zijn verboden om mee te nemen.

Tijdschema van Bevrijdingsfestival Utrecht:

Hoofdpodium

13.00 – 13.45 Personal Trainer

14.00 – 14.30 Tusky

14.45 – 15.30 BENR

15.30 – 15:50 Ontsteken bevrijdingsvuur

15.50 – 16.35 Lionstorm

16.55 – 17.00 Vijf voor Vijf Moment

17.00 – 18.00 Snelle & De Lieve Jongens Band

18.25 – 19.20 Tabanka

19.45 – 20.45 Nielson

21.00 – 22.00 Retro Deluxe

22.15 – 23.00 MEAU

Bekijk hier het hele programma en praktische zaken van Bevrijdingsfestival Utrecht

Waar? Park Transwijk

Hoe laat? 12.30 tot 23.00 uur

Hoe duur? Toegang gratis

Programma Bibliotheek Neude

Op 5 mei kan je niet alleen naar het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Er wordt ook een uitgebreid programma georganiseerd in Bibliotheek Neude. De bibliotheek staat op Bevrijdingsdag in het teken van de vrijheid. Zo zijn er veteranen aanwezig waarmee in gesprek kan worden gegaan. Daarnaast wordt er een familielezing over vrijheid gehouden door Niels van Miltenburg, filosoof bij de Universiteit Utrecht. Ook zijn er diverse korte films te zien over vrijheid.

Daarnaast zijn er korte en lange vrijheidswandelingen waardoor mensen meer te weten komen over de geschiedenis van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na afloop kunnen mensen een kopje Vrijheidssoep ontvangen en met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. De wandeling kan zelfstandig worden gelopen of met een gids.

Waar? Bibliotheek Neude

Hoe laat? 13.00 tot 17.00 uur

Hoe duur? Toegang gratis

Vrijheidscolleges

Al tien jaar lang inspireren de Vrijheidscolleges jong en oud om na te denken over de waarde van vrijheid. Vanuit poppodium TivoliVredenburg wordt een live talkshow georganiseerd waarin verschillende sprekers aan het woord komen. De sprekers van dit jaar zijn onder andere sociaal dienstverlener Emine Uğur, Nederlands-Oekraïense schrijfster Lisa Weeda en klimaatcorrespondent Jelmer Mommers. Zij delen hun persoonlijke ervaringen en praten over vrijheid in een veranderende wereld, met onderwerpen die ons allemaal bezighouden: klimaat, leven in oorlog en bestaanszekerheid.

Waar? TivoliVredenburg

Hoe laat? 19.30 tot 21.00 uur

Hoe duur? Toegang gratis

Expositie en ligconcert

Ook in Stadsklooster Utrecht wordt de vrijheid gevierd met overdag een expositie over vrijheid. Vier alumni en afstudeerders van de HKU zijn aan de slag gegaan met de vraag wat vrijheid is. Dit resulteert op 5 mei in een bijzondere, eendaagse expositie. Van film tot analoge bouwwerken en van schilderijen tot kunst met textiel. Kunstenaars zijn Maartje Smits, Aleyna Yildiz, Roxanne Benders, Sara Roos en Salihanur Akpinar.

In de avond is er een speciale vrijheidseditie van het ligconcert. Bij het Stadsklooster zijn inmiddels al meerdere succesvolle edities van het ligconcert geweest en op 5 mei staat er weer een nieuwe editie op de planning. Het idee van een ligconcert? Terwijl je ligt, heerlijk genieten van livemuziek in de bijzondere grote zaal van het Stadsklooster.

Waar? Stadsklooster Utrecht, Kanaalstraat 198

Hoe laat? Expositie van 10.00 tot 15.00 uur en ligconcert van 20.00 tot 21.15 uur

Hoe duur? Expositie gratis toegang en ligconcert kaartje 15 euro

Lombok Straatfeesten

De bewoners van de Utrechtse wijk Lombok vieren ook dit jaar weer de bevrijding op 5 mei met de befaamde Lombok Straatfeesten. Honderden Lombokkers verkopen hun tweedehands of zelfgemaakte spullen op de rommelmarkt. Drummers en danseressen van brassband Djembe AGOGO, de Swing Dixieland Band en saxofoonorkest Tutti Saxi zorgen voor de muziek op straat. Speeltuin Bankaplein heeft een doorlopend programma met verschillende kinderactiviteiten.

Waar? Lombok

Hoe laat? 07.30 tot 17.00 uur

Hoe duur? Toegang gratis

Vrijheidslunch

Dit jaar organiseert de stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn ook een eerste vrijheidslunch in Leidsche Rijn. Het is reeds op vele honderden plekken in Nederland een traditie aan het worden en dit is de eerste in Utrecht. Aan tafel vinden vaak bijzondere gesprekken en ontmoetingen plaats. De eettafel is meestal dé ideale plek voor een goed gesprek. Over onderwerpen waar we het niet vaak met elkaar over hebben, maar waar we juist op 5 mei aandacht aan kunnen geven. U kunt op 5 mei komen lunchen samen met allerlei mensen van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en zorg, religieuze instellingen, bewonersgroepen en ondernemers. Er zijn echter 200 plekken en vol=vol.

Waar? Berlijnplein, onder de perronkappen

Hoe laat? 11.30 tot 14.00 uur

Hoe duur? Toegang gratis