Bevrijdingsfestival Utrecht nieuw leven ingeblazen met smak geld, maar ‘spanning niet uit de lucht’

De bevrijdingsfestivals kunnen dit jaar nog doorgaan door een eenmalige financiële bijdrage van het kabinet. De festivals, waaronder die in Utrecht, kampen al langere tijd met financiële onzekerheid door flinke kostenstijgingen. Ondanks de smak met geld is de toekomst van de feesten nog steeds onzeker, zegt de organisatie.

De bevrijdingsfestivals zijn ieder jaar gratis toegankelijk op 5 mei en trekken zo’n 1 miljoen bezoekers. Vanwege stijgende kosten zegt de organisatie dat het de laatste jaren alleen steeds moeilijker wordt om de financiën rond te krijgen. Vorig jaar dreigde de Utrechtse editie nog kopje onder te gaan.

Financiële (on)zekerheid

Het kabinet trek dit jaar eenmalig 7 ton uit om de veertien festivals verspreid door het land te financieren. Door die financiële boost kan ook dit jaar het bevrijdingsfestival in Utrecht nog doorgaan.

De organisatie van het Utrecht bevrijdingsfestival zegt dankbaar te zijn voor de bijdrage. Tegelijkertijd geven zij aan zelf ook stappen te hebben genomen om meer financiële zekerheid te maken voor de komende jaren. Zo ‘is de jaarlijkse subsidie van de provincie Utrecht

omgezet naar een meerjarige subsidie voor drie jaar’, schrijft de organisatie. Ook is het bevrijdingsfestival een samenwerking aangegaan met Rabobank Utrecht op het gebied van duurzaamheid.

Daarmee is de kous voor bevrijdingsfestival Utrecht nog niet af, zegt de organisatie. Festivaldirecteur Manja Kerstholt een oproep aan het bedrijfsleven: “Laten we samen 80 jaar vrijheid mogelijk maken. Denk hierbij niet alleen aan financiële bijdragen, maar ook nieuwe initiatieven en vrijwilligers zijn van harte welkom.”

Noodkreet

De toekomst van de bevrijdingsfestivals in zowel Utrecht als het hele land staat al langer op losse schroeven. De festivals kampen al langer met stijgende kosten. In 2023 werd daarom al een noodkreet gedaan. In 2024 zouden er gesprekken plaatsvinden tussen het Rijk en de organisatie van de festivals, maar daar zag het kabinet toch vanaf.

Stichting Bevrijdingsfestivals zegt er ‘alles aan te doen’ om langetermijnafspraken te maken met het Rijk over de steun aan de viering van de vrijheid. Het is volgens de Stichting ‘niet meer dan logisch’ dat deze viering ook de verantwoordelijkheid van de nationale overheid is.