Bevrijdingsfestival Utrecht paste drugsbeleid op festivaldag aan vanwege discussies bij entree

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft gedurende de festivaldag op 5 mei het drugsbeleid aangepast om verdere discussies bij de entree te voorkomen. De huisregels op de website werden ook pas 5 mei aangepast. Waar voorheen stond dat softdrugs gewoon welkom waren, maakte de organisatie gedurende de dag duidelijk dat er een ‘zero tolerance beleid’ werd gehanteerd.

Vorige week schreef DUIC nog dat bezoekers geen eigen eten en drinken als water of een banaan mee mogen nemen naar het festival, maar dat daarentegen hasj en wiet wel welkom waren. Dat stond ook gemeld op de website van het Bevrijdingsfestival Utrecht. De huisregels werden echter op de dag van het festival nog aangepast waarmee softdrugs ook niet meer welkom waren.

De organisatie van het festival laat weten dat dit gebeurde om discussies bij de entree over hoeveelheden te voorkomen. Op de achtergrond speelde overigens ook wel al een discussie of softdrugsgebruik op een festival waar veel gezinnen komen nog wel van deze tijd is.

Verbod op drinken en eten

De afgelopen jaren zijn de regels over wat bezoekers wel en niet mogen meenemen naar het Bevrijdingsfestival Utrecht steeds strikter geworden. Voorheen mochten mensen bijvoorbeeld eigen eten en drinken meenemen, en konden honden uitgelaten worden in het park. Vanaf 2017 werd eigen eten en drinken verboden, sinds dit jaar waren honden niet meer welkom en gedurende de dag werden dus ook softdrugs verboden.

De reden waarom bezoekers zelf niet wat drinken en eten meer mee kunnen nemen laat zich raden; het gaat om de kosten en inkomsten van de organisatie. Een biertje (0,33 liter) kostte dit jaar 4,75 euro, een flesje water (0,5 liter) 3,95 euro en een eenmalig toiletbezoek 0,50 cent.

Het festival ontving dit jaar 37.000 bezoekers en was na twee jaar afwezigheid door corona weer een groot succes voor de vele aanwezigen.