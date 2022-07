Bewoner Lucasbolwerk in Utrecht vangt bot bij de rechter; beachvolleybaltoernooi mag doorgaan

De vergunning voor het beachvolleybaltoernooi dat dit weekend naast de Stadsschouwburg plaatsvindt, is volgens de rechter rechtmatig afgegeven door de burgemeester van Utrecht. Een omwonende had bezwaar gemaakt en vroeg in een spoedprocedure bij de rechtbank om het evenement te verbieden, maar de voorzieningenrechter heeft dat verzoek afgewezen.

Het beachvolleybaltoernooi – Nightwatch Eredivisie Beach – wordt al enkele jaren in samenwerking van de Stadsschouwburg georganiseerd op het Lucasbolwerk. Ook komend weekend staat het evenement weer op de planning, maar daar is dus niet iedereen blij mee.

De Stadsschouwburg Utrecht heeft al in april een vergunning aangevraagd, maar omdat in die aanvraag nog wijzigingen werden doorgevoerd kon de gemeente de vergunning pas vorige week definitief afgeven. Een bewoner van het Lucasbolwerk heeft daarop bij de gemeente bezwaar gemaakt, omdat hij bij eerdere evenementen veel last had van het geluid.

Argumenten

De voorzieningenrechter oordeelt dat het beter was geweest als de gemeente de vergunning eerder had afgegeven, zodat omwonenden langer de kans hadden gehad om bezwaar te maken. Tegelijkertijd vindt de rechter dat in de spoedprocedure bij de rechtbank alsnog goed gekeken kon worden naar de argumenten van de bewoner die bezwaar heeft gemaakt.

Bij een evenement als dit beachvolleybaltoernooi is volgens regels van de gemeente 80 decibel toegestaan. De gemeente hanteert bij het toernooi echter een grens van 70 decibel omdat de huizen op het Lucasbolwerk dicht op het evenemententerrein staan.

‘Geen onredelijke afweging’

De rechter noemt die maatregel ‘een redelijke uitkomst’. “Bij het afgeven van een vergunning voor het beachvolleybaltoernooi heeft de burgemeester geen onredelijke afweging gemaakt. Het belang om het evenement door te laten gaan weegt daarom nu zwaarder dan het tegengaan van overlast voor de buurman”, vindt de rechter.

De Stadsschouwburg heeft aangeboden om komend weekend een hotel te vergoeden voor de bewoner die bezwaar maakte, maar dat aanbod heeft hij afgeslagen.