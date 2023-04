Bewoners Biltse Rading overhandigen petitie aan wethouder en vragen met klem maatregelen te nemen

Een groep verontruste omwonenden van de Biltse Rading in Utrecht is vanwege het dodelijke ongeval dat vorige week plaatsvond een petitie gestart. Daarin wordt de gemeente ‘met klem’ verzocht actie te ondernemen. De petitie, die bijna 1.100 keer was ondertekend, werd woensdagochtend tijdens een emotionele bijeenkomst in een ontmoetingsruimte in de wijk overhandigd aan wijkwethouder Susanne Schilderman.

Vrijdag stak een 66-jarige vrouw uit Woerden met twee kinderen de Biltse Rading over. De vrouw en een van de kinderen werden aangereden door een automobilist en zij bezweken allebei aan hun verwondingen. Het andere kind bleef ongedeerd.

Een groep omwonenden is zondagmiddag naar aanleiding van het ongeluk een petitie gestart die met name met buurtbewoners en andere betrokkenen is gedeeld. “Er staan hier zo’n 600 woningen en de petitie was na twee dagen al meer dan 1.000 keer ondertekend. Dat laat zien hoeveel draagvlak er in de omgeving is om actie te ondernemen”, zegt een van de initiatiefnemers.

Moeder

Met de petitie wordt de wethouder onder meer opgeroepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen en in de tussentijd maatregelen te nemen. “Ik ben een bewoner en een moeder. Ik weet dus niet wat voor tijdelijke maatregelen dat zouden moeten zijn. De snelheid verlagen, drempels, ik weet het niet. We zijn als buurt ontzettend geschrokken. Woorden schieten tekort.”

Schilderman zei tijdens de overhandiging van de petitie dat het om een ‘onbeschrijfelijk heftig’ ongeval gaat. “Mijn gedachten zijn bij hen die nu verdriet ervaren. Het ongeluk heeft ook bij het college ingeslagen als een bom. Uw medeleven is niet aan dovemansoren gericht. Wij gaan passende maatregelen nemen.”

Vergrootglas

Dinsdag werd al bekend dat de oversteek bij de Biltse Rading al langer onder het vergrootglas van de gemeente ligt. “Vorig jaar is hier een verkeersanalyse uitgevoerd en er worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.” Vanwege het ongeval wordt nu gekeken of deze maatregelen sneller genomen moeten worden dan aanvankelijk gepland.