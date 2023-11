Bewoners flat Hanoidreef in Utrecht krijgen van rechter huurkorting vanwege ventilatie- en brandveiligheidsproblemen

Een groep bewoners van een flat aan de Hanoidreef in Utrecht moet van Bo-Ex huurkorting krijgen. Bewoners klaagden jaren over de slechte staat van de flat en stapten uiteindelijk naar de rechter. In hoger beroep is nu besloten dat de bewoners gelijk hebben en daarom moet Bo-Ex de portemonnee trekken.

Vocht, schimmel, tocht en brandveiligheid. De klachten over het gebouw in Overvecht stapelden zich de afgelopen jaren op. De verhalen verschenen regelmatig in de media en ook de politiek bemoeide zich ermee.

De flat aan de Hanoidreef stond lange tijd op de lijst om gesloopt te worden, en daarom werd alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Volgens bewoners gebeurde er veel te weinig en kregen de huizen te maken met allerlei gebreken. Daarom stapten ze naar de rechter.

Hoger beroep

Tijdens de eerste rechtszaak kregen de bewoners echter geen gelijk, waarna ze in hoger beroep gingen. Recent heeft het gerechtshof de bewoners wel grotendeels gelijk gegeven. De woningen zouden niet goed geventileerd kunnen worden en er was sprake van brandonveiligheid. Daarom gaat de huurprijs, met terugwerkende kracht, omlaag.

De rechter besloot dat huurders tijdelijk 40 procent minder huur hadden moeten betalen in verschillende periodes in het verleden. Bo-Ex heeft ondertussen de brandveiligheid op orde gebracht en is ook bezig om overal mechanische ventilatie aan te brengen. De flat wordt niet meer gesloopt.