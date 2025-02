Bewoners Kanaleneiland in Utrecht voeren actie voor behoud gezondheidscentrum

Tientallen bewoners uit Kanaleneiland hebben donderdag een petitie – met duizenden handtekeningen – ingediend op het stadhuis. Door de geplande verbouwing van winkelcentrum NOVA dreigt het daar gevestigde Gezondheidscentrum Kanaleneiland te verdwijnen, waardoor mogelijk duizenden bewoners zonder huisarts komen te zitten.

“Het Gezondheidscentrum speelt een cruciale rol in Kanaleneiland. Het biedt toegankelijke zorg aan een kwetsbare groep bewoners. Het verlies ervan zou een klap zijn voor de wijk”, zegt SP-voorzitter Jaswinder Singh, wiens partij ook Kamervragen stelde om het behoud van het centrum te ondersteunen. “Zeker in een wijk met veel sociale huur is toegankelijke zorg extra belangrijk.”

Ruim vierduizend handtekeningen werden daarom aangeboden aan de gemeenteraad, gesteund door bewoners, zorgorganisaties en medewerkers van het gezondheidscentrum.

Naast de petitie werd symbolisch een gouden sleutel overhandigd, als oproep voor een nieuw gezondheidscentrum en blijvende zorg in de wijk.

Basisrecht

“Goede en toegankelijke zorg is geen luxe, maar een basisrecht waar bewoners op moeten kunnen rekenen,” zegt Singh. “De enorme steun uit de wijk laat zien hoe belangrijk het gezondheidscentrum is. We roepen de gemeenteraad op om deze oproep serieus te nemen.”

Huisarts Nanja Danhof vult aan: “Zo geweldig hoe bewoners en zorgverleners de handen ineen slaan om te vechten voor een centrum waar zorg en welzijn elkaar aanvullen.”