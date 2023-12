Bewoners Kievitdwarsstraat in Utrecht kiezen voor parkeerplaats in plaats van groen

Bewoners van de Kievitdwarsstraat in Utrecht konden afgelopen tijd kiezen voor het behouden van een parkeerplaats of extra groen. Beide opties kregen precies hetzelfde aantal stemmen, waardoor er volgens de gemeente niet genoeg draagvlak is om de huidige situatie aan te passen. Ondanks deze uitslag zou het zomaar kunnen dat de parkeerplek in de toekomst tóch verdwijnt.



In september werd tijdelijk een plantenbak op de parkeerplaats voor het huis aan nummer 31 van de Kievitdwarsstraat geplaatst. Hierdoor konden de omwonenden ervaren hoe het zou zijn als deze plek werd vervangen door groen. Tegelijkertijd konden zij hun voorkeur doorgeven.

Maar liefst 90 buurtbewoners deden mee aan het experiment. De helft daarvan koos voor het verwijderen van de parkeerplaats en de andere helft wilde juist dat deze behouden zou blijven.

“Helaas voor degene die graag willen vergroenen, er is niet voldoende draagvlak om meer groen toe te voegen in ruil voor een parkeerplaats”, schrijft de gemeente nu. “De stemmen kwamen op een gelijke stand uit, waardoor er geen duidelijke meerderheid was.”

Toekomst

In het coalitieakkoord van het college staat dat parkeerplekken moeten worden vervangen door bijvoorbeeld groen of fietsenrekken. Op dit moment wordt beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat elk jaar 0,5 tot 1 procent van de parkeerplaatsen worden verwijderd.

“Dat zou kunnen betekenen dat we volgend jaar een nieuwe aanpak krijgen, waardoor in de toekomst toch parkeerplaatsen in de Kievitdwarsstraat worden veranderd in groene zones of plekken om fietsen te stallen”, aldus de gemeente Utrecht.