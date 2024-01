Bewoners kunnen reageren op plannen voor winkelcentrum Vleuterweide in Utrecht

Al een tijdje liggen er plannen om van winkelcentrum Vleuterweide in Utrecht een aantrekkelijkere plek te maken. Op 17 januari kunnen onder meer omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst laten weten wat hun wensen zijn voor het gebied. In 2025 moeten de werkzaamheden beginnen.

In oktober 2022 gaven bewoners, bezoekers en ondernemers van winkelcentrum Vleuterweide aan dat het gebied ‘kil’ aanvoelt. Destijds liet de gemeente ook al weten dat de openbare ruimte een opknapbeurt zou krijgen.

Zo moeten er op de Middenburcht, Hofburcht, Burchtplein, Noorderburcht en Burchtpoort meer planten en bomen komen. “Dat doen we vooral op de pleinen. We onderzoeken ook of we in de straten meer groen kunnen toevoegen”, schrijft de gemeente.

Vijver

Daarnaast worden ook de oevers van de Buchtvijver opnieuw ingericht. Omdat er meerdere bouwprojecten rond de vijver waren kon dit niet eerder gebeuren. Zodra straks de tijdelijke kinderopvang aan de Landschapsbaan weg is, wordt het laatste deel van de vijver afgemaakt.

“Langs de Landschapsbaan, tussen de Veldhuizerweg en busbaan Vleuterweide, komen onder andere meer bomen. We denken ook aan een wandelpad tussen de Landschapsbaan en de Burchtvijver, om een rondje om de vijver te lopen.”

Mening

Bewoners, ondernemers en gebruikers van winkelcentrum Vleuterweide kunnen op 17 januari tijdens een inloopbijeenkomst hun mening geven over de plannen. Daarna wordt besloten aan welke eisen het ontwerp moet voldoen.

“We verwachten dat de werkzaamheden starten in 2025. Het kan zijn dat we bepaalde onderdelen eerder aanleggen, bijvoorbeeld omdat het een goed moment is om bomen te planten”, schrijft de gemeente Utrecht tot slot.